Seguridad

Sujeto Abusó de un Niño de Seis Años en un Hotel de la Ciudad de Puebla

Óscar de Jesús "N" agredió al menor de edad aprovechando que su madre se durmió en el establecimiento de la colonia San Miguel La Venta.

Sentenciado Óscar de Jesús N Abuso Niño Seis Años Edad Hotel Colonia San Miguel La Venta PueblaSujeto Abusó de un Niño en un Hotal de la Colonia San Miguel La Venta de Puebla Capital. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Óscar de Jesús 'N' sentenciado a seis años por abusar de un niño de seis años en Puebla mientras su madre dormía. La Fiscalía presentó pruebas contundentes.

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