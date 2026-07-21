Sujeto Abusó de un Niño de Seis Años en un Hotel de la Ciudad de Puebla

Este martes 21 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de seis años de prisión contra Óscar de Jesús “N” por el delito de abuso sexual contra un menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado agredió al niño de seis años en un hotel de la ciudad de Puebla aprovechando que la madre de la víctima se quedó dormida.

Óscar de Jesús “N” abusó de un niño de seis años en hotel de la ciudad de Puebla

De acuerdo con las investigaciones, el 19 de octubre de 2023, el hoy sentenciado se encontraba al interior de un hotel ubicado en la colonia San Miguel La Venta, en la ciudad de Puebla, junto con su pareja y el hijo de ésta, un niño de seis años de edad.

Durante la madrugada, aprovechando que la madre del menor permanecía dormida, realizó actos de naturaleza sexual en contra de la víctima. Horas después, el niño informó a su madre lo ocurrido, quien solicitó de inmediato el apoyo de elementos policiales, logrando la detención del responsable.

Durante el proceso penal, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres acreditó plenamente la responsabilidad de Óscar de Jesús “N”, mediante pruebas científicas, periciales y testimoniales, las cuales fueron valoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento para emitir el fallo condenatorio.

Sentencian a Óscar de Jesús “N” por abuso contra menor de edad en Puebla capital

Como resultado de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), se obtuvo sentencia condenatoria de seis años, diez meses y 15 días de prisión en contra de Óscar de Jesús “N”, penalmente responsable del delito de abuso sexual cometido en agravio de una víctima de identidad reservada.

Además de la pena privativa de la libertad, el órgano jurisdiccional impuso al sentenciado el pago de una multa, negó el beneficio de la conmutación de la pena y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la condena, quedando a disposición del Juez de Ejecución para el cumplimiento de la sentencia.

Con información de N+

GMAZ