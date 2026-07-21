Alerta por Hantavirus en Venezuela: Confirman Tres Muertos por Virus Transmitido por Roedores

El Ministerio de Salud de Venezuela informó este martes 21 de julio de 2026 sobre el fallecimiento de tres personas por hantavirus en el noreste del país, y de otras dos en el oeste por un diagnóstico aún pendiente de confirmación, luego de que circularan informaciones sobre muertes en circunstancias sanitarias sin explicación.

"Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de hantavirus", dijo el Ministerio de Salud en un comunicado difundido en Instagram al descartar "un riesgo generalizado para la comunidad".