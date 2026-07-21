Alerta por Hantavirus en Venezuela: Confirman Tres Muertos por Virus Transmitido por Roedores
El virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados
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La confirmación de tres fallecimientos por hantavirus en el estado Anzoátegui ha encendido las alertas sanitarias en Venezuela. Las medidas de prevención se centran en evitar el contacto con roedores y mantener los espacios libres de infestaciones