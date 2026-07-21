Identifican a Muertos en Carretera de Guadalupe y Calvo; Era un Pastor Cristiano y su Padre

Las autoridades identificaron a las dos personas que fueron localizadas sin vida el pasado lunes a un costado de la carretera que conecta la comunidad de El Ocote con la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, en el sur del estado de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas son Miguel V., de 45 años, quien se desempeñaba como pastor de una iglesia cristiana local, y su padre, Ángel V., de 65 años, ambos originarios de la comunidad de Yerbitas, en el mismo municipio.

El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 5 de la carretera El Ocote-Guadalupe y Calvo, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con personal del Ejército Mexicano, realizaban patrullajes en la zona y localizaron los cuerpos a un costado de la cinta asfáltica.

En un primer momento, las autoridades describieron a las víctimas únicamente por sus características físicas y vestimenta, en tanto se realizaban las diligencias para establecer su identidad.

Investigan homicidio de pastor y su padre en Guadalupe y Calvo

Se informó que Miguel V. y Ángel V. se dirigían hacia la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo cuando presuntamente fueron interceptados por un grupo de hombres armados.

Según esa versión, los agresores los obligaron a descender de la camioneta en la que viajaban y posteriormente les quitaron la vida en el mismo sitio donde más tarde fueron encontrados por las autoridades.

Tras el hallazgo, personal de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano resguardó el área para permitir el procesamiento de la escena, mientras peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del doble homicidio registrado en este tramo carretero del municipio de Guadalupe y Calvo.