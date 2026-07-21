Homicidios

Identifican a Muertos en Carretera de Guadalupe y Calvo; Era un Pastor Cristiano y su Padre

Autoridades identificaron a las dos personas localizadas sin vida en la carretera El Ocote-Guadalupe y Calvo. Se trata de un pastor cristiano y su padre, originarios de Yerbitas, Chihuahua.

Fueron localizados sin vida a un costado de la carretera.Fueron localizados sin vida a un costado de la carretera. Foto: FGE

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Doble homicidio en Chihuahua: un pastor cristiano y su padre, originarios de Yerbitas, fueron asesinados en la carretera El Ocote-Guadalupe y Calvo. La investigación sigue abierta.

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