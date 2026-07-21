Seguridad

Mexicano Muerto tras Huir de ICE en Florida Estaba de Vacaciones en EUA y Tenía Visa de Turista

Juan Jairo Coronilla Durán murió atropellado por un tráiler en Florida tras huir de agentes de ICE, sin embargo, estaba de vacaciones en EUA, según un funcionario de México

Juan Jairo Coronilla Mexicano Muerto tras Huir de ICE en FloridaAP

Destacado

Mexicano con visa de turista muere en Florida tras huir de ICE. Juan Jairo Coronilla estaba de vacaciones. Su esposa pide ayuda para repatriación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+