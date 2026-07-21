Mexicano Muerto tras Huir de ICE en Florida Estaba de Vacaciones en EUA y Tenía Visa de Turista

El caso de Juan Jairo Coronilla Durán el mexicano muerto la semana pasada en Estados Unidos tras huir del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sigue revelando detalles tras su muerte.

Juan Jairo de 28 años, murió el pasado 14 de julio después de que, de acuerdo con las autoridades, cruzó corriendo una carretera muy transitada en St. Augustine, Florida, cuando huía de agentes de ICE.

Sin embargo, Juan Jairo no era un migrante en Estados Unidos de forma irregular, ya que viajó al país en plan de vacaciones. Salió desde San Luis de la Paz, Guanajuato, a Atlanta para visitar a familiares y amigos.

De acuerdo con Isaret Jeffers, fundadora de Colectivo Arbol, un grupo de defensa de trabajadores agrícolas, dijo hoy que Juan estuvo en Georgia durante tres semanas antes de viajar a la costa este de Florida para vacacionar en las playas.

Aunque las autoridades de Estados Unidos no han identificado públicamente a la víctima, un funcionario de México confirmó su nombre, según AP.

Isaret Jeffers indicó que Yezzika Alamilla, la esposa de Juan Jairo, les dijo que él estaba de visita en Estados Unidos con una visa de turista.

¿Qué pasó con Juan?

Juan era una de cuatro personas que iban en un vehículo que se detuvo en el estacionamiento de una gasolinera por la mañana el día en que murió.

Según la Patrulla de Carreteras de Florida, los cuatro huyeron cuando se encontraron con agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional, pero uno cruzó corriendo una carretera muy transitada. Hasta el momento, no se sabe qué ocurrió con los otros tres ocupantes del vehículo.

¿Quién era Juan Jairo Coronilla?

Ahora la esposa de Juan Jairo Coronilla pide ayuda para viajar desde México y repatriar los restos de su esposo. La organización le compró un boleto de avión y le dio alojamiento, lo mismo que el consulado mexicano.

"La esposa dijo que él estaba con visa de turista. Ella no entendía lo que estaba sucediendo... Estaba de turista, tenía visa de turista".

"Tenía visa de turista", también dijo la subsecretaria de atención a migrantes y asuntos de movilidad de Guanajuato.

El cuerpo de Coronilla Durán será trasladado a México en un vuelo comercial desde Orlando, dijo Guerra Vallejo a AP. Será sepultado en su ciudad natal de San Luis de la Paz.

Coronilla Durán y Alamilla tenían dos hijos, una niña de 7 meses y un niño de 7 años.