Seguridad

Caso Rocky: Detienen a Presunta Responsable de Atropellar y Arrastrar a Perro en Saltillo

Autoridades informaron la detención de Liliana "N", señalada como presunta responsable de arrastrar a un perro con una camioneta en Saltillo.

Caso Rocky: Detienen a Presunta Responsable de Atropellar y Arrastrar a Perro en SaltilloAutoridades detuvieron a la presunta responsable de arrollar y arrastrar a un perro en Saltillo. Foto: N+

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Impactante caso en Saltillo: Liliana 'N' detenida por presunto maltrato a 'Rocky', arrastrado con camioneta. Fiscalía investiga con Cero Tolerancia. ¿Qué sigue para los involucrados?

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