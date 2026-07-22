Caso Rocky: Detienen a Presunta Responsable de Atropellar y Arrastrar a Perro en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó la detención de Liliana "N", quien es señalada como la presunta responsable del maltrato cometido contra el perro "Rocky" al arrastrar al animal con una camioneta de lujo en el fraccionamiento Villas de San Miguel en Saltillo. La mujer fue puesta a disposición de un juez de control, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.

La investigación se inició tras una serie de denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales en las que se evidenciaba el presunto maltrato al animal. Como parte de la política de Cero Tolerancia, la Fiscalía ordenó la realización de trabajos de campo, diligencias ministeriales y diversas acciones de investigación para esclarecer los hechos.

Compartimos la Tarjeta Informativa emitida por la Fiscalía General del Estado de Coahuila:



Derivado de una serie de denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales en las que se manifiesta un maltrato evidente a un ser sintiente en el Fraccionamiento Villas de San Miguel… — Gobierno Municipal de Saltillo (@SaltilloGob) July 21, 2026

La Fiscalía informó que médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones de Protección Animal, participaron en la revisión del expediente clínico de "Rocky" para determinar las lesiones y continuar con el proceso legal correspondiente.

Detienen al esposo de la presunta agresora de Rocky

La dependencia también informó que, horas antes, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Jorge "N", quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por los presuntos delitos de obstaculizar la investigación y amenazar a la autoridad.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el esposo de la presunta agresora del perro "Rocky" fue detenido durante el cateo realizado la noche del lunes en un domicilio del fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo.

De acuerdo con la dependencia, la detención se llevó a cabo por los presuntos delitos de obstrucción de la justicia y agresión contra la autoridad, luego de que el hombre presuntamente interfiriera durante el cumplimiento de la orden judicial relacionada con la investigación por un caso de presunta crueldad animal.