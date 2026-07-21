Seguridad

Catean Casa de Presunta Agresora de Rocky; Perro Atropellado y Arrastrado en Saltillo

Después de que Rocky fuera atropellado y arrastrado por una camioneta de lujo, la casa de la presunta agresora en el Fraccionamiento Villas de San Miguel fue cateada.

Catean casa de la presunta agresora de Rocky, el perro atropellado y arrastrado en Saltillo.Activistas aseguran que el perro en terapia intensiva no es Rocky. Foto: N+

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Catean casa de la presunta agresora de Rocky, el perro atropellado y arrastrado en Saltillo.

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