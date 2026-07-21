Catean Casa de Presunta Agresora de Rocky; Perro Atropellado y Arrastrado en Saltillo

Una orden de cateo se ejecutó en una residencia del Fraccionamiento Villas de San Miguel, donde habría ocurrido el maltrato contra Rocky, perro que fue atropellado y arrastrado con una camioneta de lujo el pasado 18 de julio del 2026, hechos que quedaron grabados en varios videos.

Usuarios de redes sociales identificaron a la presunta agresora como Liliana "N", quien al momento no ha sido ubicada por las autoridades.

Por un mandato judicial, la noche de este 20 de julio del 2026, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) ingresaron a la residencia donde sólo encontraron al esposo de la mujer. Hicieron revisiones y analizaron la banqueta de la cochera, donde de acuerdo a imágenes que compartieron los vecinos, se habría atropellado al perro de 12 años.

Al enterarse de estas diligencias, rescatistas, activistas y vecinos se manifestaron frente a la residencia y exigieron la detención de la agresora, así como la pena máxima por crueldad animal que en Coahuila es de cuatro a seis años de prisión.

Aseguran que Rocky fue sustituido por otro perro en terapia intensiva

Posteriormente se trasladaron a la veterinaria donde se encuentra internado Rocky, ya que activistas aseguran que el perro que permanece en terapia intensiva no es el mismo que fue agredido, sino que existe la posibilidad de que lo hayan cambiado, para no admitir que Rocky murió.

Al respecto, el médico veterinario Humberto Baca aseguró que el perro que tiene internado, es el mismo que una vecina llevó el sábado.

El caso ha indignado a la sociedad saltillense y tomado más relevancia, pues hace menos de dos semanas que se registró otro caso de crueldad animal en contra de dos perritos, sin embargo en éste, el agresor ya fue ubicado, detenido y vinculado a proceso.