Guillermo Ochoa Hace Oficial su Retiro: Deja el Futbol Profesional Tras Jugar su Sexto Mundial

Este martes 21 de julio el portero Guillermo Ochoa anunció su adiós del futbol profesional. luego de una trayectoria de 22 años en la que participó en 6 Copas del Mundo. Su retiro llega luego de jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Fue a través de sus redes sociales que Ochoa confirmó la noticia: "Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la Selección, y hoy entrego mis guantes".

En ese mismo tono, el arquero que surgió de la cantera del club América añadió que “el futbol me eligió para defender un arco, un escudo, la ilusión de toda una nación, pero antes de eso mi familia cuidó de mí, ellos fueron mi primer equipo”.

También señaló que “ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti y cuando llega ese momento no puedes dudar. Mis guantes nunca fueron solo guantes, fueron la promesa de responder cuando más me necesitaban, en cada penal, en cada mano a mano en el último minuto y cuándo millones de aficionados contenían la respiración".

Memo Ochoa se despide con emotivas palabras: De corazón, gracias por tanto"

En sus redes sociales, Ochoa compartió un video con imágenes de su gran trayectoria. Y aprovechó para ofrecer palabras de agradecimiento: "Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: gracias a mi familia, a mis compañeros, a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino".

Y destacó lo siguiente: "Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto".

Memo Ochoa no le ve sentido a seguir jugando sin la Selección Mexicana

Justo antes del Mundial 2026, el guardameta señaló que su carrera no tenía sentido sin portar la playera Tricolor: "La Selección de México en mi carrera y en mi vida siempre ha sido mi brújula. No sé qué sería de mi carrera sin la selección y ahora que termine el Mundial no le veo más sentido al futbol".

Hay que recordar que Memo Ochoa debutó con la Selección Mexicana el 14 de diciembre de 2005, bajo las órdenes del entrenador Ricardo La Volpe. Y su último partido con el Tricolor fue el pasado 24 de junio, cuando entró de cambio contra la República Checa, en el tercer partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

El guardameta de 41 años de edad ya sabía que el adiós estaba cerca: “No le veo más sentido al seguir jugando sin la Selección. He disfrutado cada momento aquí. Lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y muy orgulloso de haber vivido esto”.

Con información de N+