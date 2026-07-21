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Guillermo Ochoa Hace Oficial su Retiro: Deja el Futbol Profesional Tras Jugar su Sexto Mundial

El portero Guillermo Ochoa hizo oficial su retiro, luego de 22 años de carrera profesional y de asistir a 6 Copas del Mundo

Memo Ochoa cuelga los guantes luego de 22 años en el futbol profesionalMemo Ochoa cuelga los guantes luego de 22 años en el futbol profesional. Foto: Reuters

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Guillermo Ochoa cuelga los guantes tras 22 años y 6 Mundiales. Su legado en el futbol mexicano es inolvidable. Descubre su emotivo mensaje de despedida.

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