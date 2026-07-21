¿Cuándo Juega la Selección Mexicana Sub 23 en los Juegos Centroamericanos? Calendario y Rivales

Hace varios días, la Selección Nacional de México Sub-23 dio a conocer su lista de convocados de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en donde el combinado tricolor buscará conseguir una nueva medalla de oro para añadir al palmarés.

Los pupilos de Eduardo Arce comenzarán su participación en la justa veraniega el próximo 30 de julio. En ese sentido, México forma parte del Grupo A junto a las selecciones de Guatemala, República Dominicana y Venezuela.

Convocados de México Sub 23 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Estos son los 20 jugadores que representarán a México Sub-23 durante la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe:

Emmanuel Ochoa

César Camacho

Jaziel Velázquez

Sebastián Cervantes

Eder López

Carlo Soldati

Diego Ochoa

Rodrigo Pachuca

Diego Valdéz

Octavio Vázquez

Ariel Castro

Emmanuel Parra

Gael García

Juan Uribe

Israel Tello

Marco Fava

Brandon Téllez

Joaquín Moxica



Calendario de la Selección Mexicana Sub-23 en los Juegos Centroamericanos

Los partidos que enfrentará la selección de México Sub 23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, se jugarán de la siguiente manera: