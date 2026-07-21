¿Cuándo Juega la Selección Mexicana Sub 23 en los Juegos Centroamericanos? Calendario y Rivales
La selección de México Sub-23 forma parte del Grupo A en la disciplina de futbol de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
La selección de México Sub-23 forma parte del Grupo A en la disciplina de futbol de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Hace varios días, la Selección Nacional de México Sub-23 dio a conocer su lista de convocados de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en donde el combinado tricolor buscará conseguir una nueva medalla de oro para añadir al palmarés.
Los pupilos de Eduardo Arce comenzarán su participación en la justa veraniega el próximo 30 de julio. En ese sentido, México forma parte del Grupo A junto a las selecciones de Guatemala, República Dominicana y Venezuela.
Estos son los 20 jugadores que representarán a México Sub-23 durante la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe:
Emmanuel Ochoa
César Camacho
Jaziel Velázquez
Sebastián Cervantes
Eder López
Carlo Soldati
Diego Ochoa
Rodrigo Pachuca
Diego Valdéz
Octavio Vázquez
Ariel Castro
Emmanuel Parra
Gael García
Juan Uribe
Israel Tello
Marco Fava
Brandon Téllez
Joaquín Moxica
Los partidos que enfrentará la selección de México Sub 23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, se jugarán de la siguiente manera:
México vs Venezuela - Jueves 30 de julio | 14:00 hrs | Estadio Cibao
República Dominicana vs México - Sábado 1 de agosto | 17:00 hrs | Estadio El Cóndor
México vs Guatemala - Lunes 3 de agosto | 14:00 hrs | Estadio El Cóndor
Mateo Levy
Tahiel Jiménez