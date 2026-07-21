Deportes

¿Cuántos Atletas Mexicanos Participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La vigésimo quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevará a cabo en República Dominicana, contará con la presencia de cientos de atletas mexicanos

Juan Celaya, clavadista mexicanoFoto: Getty Images
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