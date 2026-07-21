¿Cuántos Atletas Mexicanos Participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

El próximo viernes 24 de julio darán inicio, de manera oficial, los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. La edición de 2026 que se llevará a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, tendrá una gran representación de atletas mexicanos quienes tendrán participación en casi todas las 40 disciplinas de esta justa deportiva.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, será la sede que albergará la ceremonia inaugural, misma que está programada a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. En esta edición de los Juegos, que cumplen 100 años de historia, participarán 37 naciones de la región.

¿Cuántos atletas mexicanos participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

En total, México estará representado por 646 atletas, de los cuales 322 son hombres y 314 son mujeres. Las y los deportistas mexicanos estarán encabezados por los olímpicos Gabriela Rodríguez, en tiro deportivo, y Juan Celaya, en clavados, quienes el pasado 20 de julio recibieron el Lábaro Patrio de manos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Rodríguez y Celaya serán los abanderados de la Delegación Mexicana rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

México es el país más ganador en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México es la nación con más medallas totales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un 4 mil 252. Además, México es el país que ha participado en todas y cada una de las 25 ediciones de la justa deportiva, la cual este 2026 cumple 100 años de existencia.

Sin embargo, la nación con más metales dorados es Cuba quien lidera el medallero histórico al poseer mil 919 medallas de oro, mientras que México registra mil 523.