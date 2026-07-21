¿Cuándo Empiezan los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La cuenta regresiva ha terminado y el deporte regional se alista para vivir una verdadera fiesta. La vigésimo quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 dará inicio oficialmente el viernes 24 de julio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la magna Ceremonia de Inauguración en el emblemático Estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado en la capital de la República Dominicana.

Aunque la fiesta inaugural abrirá el telón de manera formal a finales de esta semana, la actividad deportiva ya ha comenzado de forma preliminar con las competencias de polo acuático a partir de este lunes 20 de julio. La justa multideportiva más antigua de la región se extenderá hasta el sábado 8 de agosto de 2026, reuniendo durante 16 días a lo mejor del talento deportivo de América Latina y el Caribe.

Datos Clave del Evento

Fechas oficiales: Del 24 de julio al 8 de agosto de 2026

Sede principal: Santo Domingo, República Dominicana

Estadio principal: Estadio Olímpico Félix Sánchez

Atletas participantes: Más de 6,200 deportistas

Países y territorios: 37 delegaciones de la región

Un Escenario de Alto Nivel Competitivo

Santo Domingo volverá a vestir sus mejores galas para recibir esta justa veraniega, convirtiéndose en el epicentro deportivo del Caribe. Más de seis mil atletas competirán en 40 disciplinas deportivas, buscando un lugar en el podio.

Delegaciones de gran tradición como México, Cuba, Colombia y Venezuela, junto con la anfitriona República Dominicana, prometen una lucha feroz por la cima del medallero general.

Todo está listo para que la flama centroamericana ilumine a la ciudad dominicana en una edición que promete hacer historia en el ciclo olímpico.

Estas son las 40 disciplinas que habrá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Boliche, Boxeo, Canotaje de Velocidad, Ciclismo, Deportes Acuáticos, Deportes electrónicos, Ecuestre, Esgrima, Esquí acuático, Fútbol, Gimnasia, Golf, Halterofilia, Hockey, Judo, Karate, Lucha, Netball, Patinaje, Pentatlón moderno, Ráquetbol, Remo, Rugby, Softbol, Squash, Surf, Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Tiro con arco, Tiro deportivo, Triatlón, Vela y Voleibol.