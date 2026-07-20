Cómo Ver Toluca vs Pumas En Vivo Gratis: Hora del Partido de Liga MX este 21 de Julio 2026

Este martes 21 de julio comienza la Jornada 2 del torneo Apertura 2026. De manera atípica, la segunda fecha del certamen empezará a media semana con dos partidos y uno de ellos es el que, para muchos, podría ser el más atractivo de la jornada: Toluca vs Pumas.

Los 'Diablos' comenzaron el campeonato con un triunfo a domicilio ante Chivas, mientras que los Pumas no tuvieron un buen arranque de campaña tras caer, en casa, ante Pachuca. Ahora estos equipos se verán las caras en el Estadio Nemesio Diez y aquí te decimos en dónde puedes ver el partido.

Dónde Ver Toluca vs Pumas del Apertura 2026

Teniendo en cuenta la calidad que tienen ambos equipos y lo que lograron el semestre anterior, este duelo promete ser emocionante y con muchas oportunidades de gol. Aunque apenas está comenzando el torneo, los dos conjuntos buscarán los tres puntos que podrían resultar cruciales conforme avance la temporada.

Toluca parte como el favorito para llevarse el triunfo luego de haber comenzado la campaña con una victoria en el Estadio Akron. A esto, hay que añadir que la 'Bombonera' es una de las aduanas más complicadas del futbol mexicano. Por su parte, Pumas intentará revertir su mal arranque luego de haber sido goleados en casa por los Tuzos del Pachuca en el debut de Esteban Solari como estratega universitario.

El partido Toluca vs Pumas es quizá el más atractivo de la Jornada 2 de la Liga MX y la transmisión correrá a cargo de TUDN aunque solamente para territorio estadounidense.

El resto de la Jornada 2 de la Liga MX

Aquí te dejamos todos los partidos de la Jornada 2 en el Apertura 2026 de la Liga MX: