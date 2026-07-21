¿Qué Pasó en Etapa 16 del Tour de Francia 2026? Brandon McNulty Choca con Auto

El ciclista estadounidense Brandon McNulty chocó con un auto en este día que se realizó la carrera contrarreloj individual, en N+ te compartimos qué pasó hoy, 21 de julio de 2026, en el Tour de Francia 2026.

El corredor del equipo UAE Emirates XRG, compañero del líder de la clasificación general Tadej Pogačar, chocó contra un automóvil tras un altercado con un conductor que de acuerdo con su equipo, mostró una actitud agresiva.