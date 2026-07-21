¿Qué Pasó en Etapa 16 del Tour de Francia 2026? Brandon McNulty Choca con Auto
Brandon McNulty, compañero de Tadej Pogačar, sufrió un choque con un auto; esto le pasó
Brandon McNulty, compañero de Tadej Pogačar, sufrió un choque con un auto; esto le pasó
El ciclista estadounidense Brandon McNulty chocó con un auto en este día que se realizó la carrera contrarreloj individual, en N+ te compartimos qué pasó hoy, 21 de julio de 2026, en el Tour de Francia 2026.
El corredor del equipo UAE Emirates XRG, compañero del líder de la clasificación general Tadej Pogačar, chocó contra un automóvil tras un altercado con un conductor que de acuerdo con su equipo, mostró una actitud agresiva.
Según explicó Mauro Gianetti, director ejecutivo del UAE Emirates XRG, el incidente ocurrió antes del inicio de la etapa 16, cuando McNulty se trasladaba hacia la zona de salida.
De acuerdo con el directivo, un automovilista rebasó al ciclista y posteriormente detuvo su vehículo, lo que provocó que McNulty chocara contra el automóvil.
Gianetti señaló que el conductor era un integrante del público y no tenía relación con la organización del Tour de Francia.
Pese al choque, el equipo informó que el estadounidense no sufrió heridas de gravedad.
Tras ser revisado, McNulty quedó en condiciones de disputar la contrarreloj individual programada para este martes, por lo que continuó con su participación en la competencia.
FBPT