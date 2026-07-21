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¿Qué Pasó en Etapa 16 del Tour de Francia 2026? Brandon McNulty Choca con Auto

Brandon McNulty, compañero de Tadej Pogačar, sufrió un choque con un auto; esto le pasó

Tour de FranciaBrandon McNulty durante el Tour de Francia 2026. Foto: AP
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Accidente en Etapa 16 del Tour de Francia 2026 Hoy: Ciclista Brandon McNulty Choca con Carro