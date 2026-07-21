¿Cuándo Anuncia La Casa de los Famosos 2026 a sus Últimos Habitantes? Día y Hora

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 confirmó que aún faltan más habitantes por revelarse antes del estreno de la cuarta temporada, luego de que este martes 21 de julio se presentaran oficialmente a los 15 primeros integrantes que convivirán en el reality.

Memo Schutz y Yanet García se convirtieron en los integrantes 14 y 15 de esta edición del reality.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La Casa de los Famosos México 2026 Ya Tenen 14 Habitantes Confirmados: ¿Quiénes Son?

Habrá más habitantes de los anunciados hasta ahora

Durante el evento de presentación, la productora Rosa María Noguerón y los conductores oficiales del programa sorprendieron a la prensa al anunciar que la lista de habitantes no se cierra en los 15 ya confirmados.

Galilea Montijo advirtió a la audiencia que este año habrá más habitantes de los acostumbrados en temporadas anteriores, por lo que recomendó no perderse la gala inicial.

¿Cuándo revelarán a los habitantes sorpresa?

La revelación de los nuevos integrantes ocurrirá el domingo 26 de julio de 2026, durante el gran estreno de La Casa de los Famosos México 2026.

¿A qué hora y dónde verlo?

Fecha: domingo 26 de julio de 2026

Hora: 8:30 p.m. (hora del centro de México)

Dónde verlo: a través de la señal en vivo de Las Estrellas y ViX

Transmisión alternativa: también podrá seguirse desde el sitio oficial de Las Estrellas, en la sección "En Vivo", con cuenta de IZZI.

¿Quiénes son los últimos habitantes de La Casa de los Famosos México 2026?

La producción también reveló lo que sería el último video de pistas sobre los nuevos inquilinos. En este video aparecen un hombre con un traje de banana, una mujer, unos aliens, un cuadro con el rostro de una mujer con cabello corto y un trofeo de "máximo goleador.

🤩 Aquí les dejamos las PISTAS de los HABITANTES SORPRESA 👀 ¿Quiénes podrán ser? 👽🍌



🔺 Descúbrelo este domingo 26 de julio en punto de las 8:30 p.m. por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales pic.twitter.com/OPIUQof7R2 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 21, 2026

Lo que sabemos hasta ahora de La Casa de los Famosos

Los 15 habitantes ya confirmados entrarán a la casa este mismo domingo para convivir las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante la cuarta temporada del reality show. Con el anuncio de habitantes sorpresa, la producción busca elevar la expectativa antes del arranque oficial y sumar nuevas sorpresas al elenco de esta edición.

Otra de las sorpresas de la cuarta temporada es que habrá tres cuartos en lugar de dos, como en las ediciones pasadas.

También hubo algunos cambios, como la jefa, que estrena nueva voz. También se confirmó que el tema oficial de esta temporada será el mismo de la segunda.