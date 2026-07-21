Sociedad

En Día del Perro Abandonan a 8 Cachorros dentro de Caja de Cartón en Tlalpan, CDMX

Ocho perritos fueron abandonados en una caja de cartón, en calles de la alcaldía Tlalpan, CDMX

Cachorritos abandonados en una caja de cartón en Tlalpan. Foto: SSCCachorritos abandonados en una caja de cartón en Tlalpan. Foto: SSC

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Ocho perritos abandonados en Tlalpan el Día del Perro. Infórmate sobre su situación y cómo colaborar.

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