En Día del Perro Abandonan a 8 Cachorros dentro de Caja de Cartón en Tlalpan, CDMX

Este 21 de julio de 2026, en pleno día del perro, ocho cachorritos fueron abandonados dentro de una caja de cartón en calles de la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que los hechos ocurrieron en la colonia Pueblo de Parres El Guarda, hasta donde se trasladaron policías para rescatar y resguardar a los lomitos.

Abandonan 8 perros en la calle

En un comunicado, la dependencia detalló que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur reportaron la situación a la Policía CDMX.

Ante ello, los agentes se trasladaron a las calles Amapolas y Masiosare, donde se entrevistaron con una mujer de 45 años de edad.

La ciudadana les dijo que cuando caminaba por la zona, observó una caja de cartón en la que había ocho perritos vivos, quienes sollozaban de hambre.

Al notar que no había nadie cerca de ellos que se responsabilizara o los reclamara, decidió pedir ayuda de las autoridades.

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Resguardo de los cachorros

Debido a la situación, los uniformados resguardaron a los cachorros; compraron alimento para perro pequeño y en una bandeja colocaron agua para poder hidratarlos.

Posteriormente, vía telefónica, solicitaron la intervención del personal del Observatorio Ciudadano, el cual se comunicó a una clínica veterinaria de la demarcación, donde les brindarán refugio y alimentación.

De acuerdo con la SSC, los perritos fueron trasladados, a bordo de una patrulla, a la sucursal donde el médico veterinario los valoró y diagnosticó como clínicamente sanos.

Además, realizó el registro de cada uno para que, en unos días, comience la búsqueda de una familia responsable que los adopte.

SPB