Identifican Especie de Súper Arrecifes que Sobreviven a Cambio Climático: ¿Dónde se Ubican?

Un grupo de científicos identificó arrecifes de coral capaces de sobrevivir e incluso recuperarse del cambio climático, de acuerdo con un nuevo informe que podría ayudar a los gobiernos a decidir dónde destinar fondos en la materia.

Y es que este hallazgo contempla la identificación de 166 mil kilómetros cuadrados de estos súper arrecifes, una superficie tres veces mayor de lo que se había estimado con anterioridad.

Aquí de decimos dónde se ubicaron esos arrecifes y por qué estos son importantes para el planeta.

Los arrecifes de coral

De acuerdo con información de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más diversos y biológicamente complejos del mundo.

Un cuarto de toda la vida marina depende de los arrecifes de coral para obtener alimentos y refugio.

Los arrecifes de coral sanos benefician a las comunidades de muchas maneras.

Las personas de todo el mundo dependen de los ecosistemas de los arrecifes de coral, porque proveen alimentos, protección costera e ingresos del turismo y la pesca.

Sin embargo, se han visto sometidos a un estrés severo como consecuencia de violentas tormentas tropicales, la polución y episodios masivos de "blanqueamiento" provocados por el aumento vertiginoso de las temperaturas oceánicas.

Incluso algunos científicos advierten de que se enfrentan a un declive irreversible.

Súper corales resistentes al cambio climático: ¿Dónde están?

Pues ahora, de acuerdo con un nuevo estudio, se identificaron arrecifes resistentes al cambio climático, luego de un análisis de 45 mil estudios sobre corales, junto con décadas de datos climáticos y oceánicos.

Esos súper arrecifes se ubicaron en 71 países y 100 territorios, incluidas zonas del Caribe y de los océanos Pacífico y Atlántico que no se habían reconocido antes.

"A menudo se presenta a los arrecifes de coral como ecosistemas que ya no tienen salvación", dijo Emily Darling, directora de conservación de corales de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) y una de las autoras del informe.

"(Pero) esta investigación demuestra lo contrario: sabemos dónde está la esperanza y lo que necesitamos ahora es voluntad política", resaltó.

Ayuda para los gobiernos

De acuerdo con Darling, en la actualidad solo el 28% de los arrecifes se encuentran dentro de áreas protegidas y conservadas.

Por lo que la nueva investigación permitirá a los gobiernos tener en cuenta la ubicación de los arrecifes de coral en su planificación.

"La oportunidad es clara, al igual que la urgencia, sobre todo ahora que nos enfrentamos a un próximo fenómeno de El Niño de gran intensidad", dijo la experta.

En el mismo sentido, Stacy Jupiter, coautora y directora ejecutiva del Programa Marino Global de la WCS, señaló que los datos podrían proporcionar a los gobiernos la información necesaria para decidir dónde destinar los limitados fondos disponibles y dar a los arrecifes más resilientes la mejor oportunidad posible de sobrevivir.

Con información de Reuters.

SPB