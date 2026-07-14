Identifican Especie de Súper Arrecifes que Sobreviven a Cambio Climático: ¿Dónde se Ubican?

Conoce aquí sobre los arrecifes capaces de recuperarse del cambio climático, según nuevo estudio científico

Peces nadan cerca de arrecifes de coral en Bali en 2024. Foto: Reuters | ArchivoPeces nadan cerca de arrecifes de coral en Bali en 2024. Foto: Reuters | Archivo

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Descubre los súper arrecifes que desafían al cambio climático. Un nuevo estudio revela su ubicación. ¿Qué significa esto para el futuro de nuestros océanos?

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