Con Vestido de Novia y Traje: Así Hicieron 'Propuesta de Matrimonio' en Metro Hidalgo

Una pareja realizó una sesión de fotos de boda en la estación Hidalgo del Metro, ya modernizada tras una inversión de 2 mil 200 millones de pesos

Con Vestido de Novia y Traje: Así Hicieron Propuesta de Matrimonio en Metro HidalgoUn hombre se arrodilla ante una mujer vestida de novia durante una sesión de fotos en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro. Foto: @metro_viral

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