Con Vestido de Novia y Traje: Así Hicieron 'Propuesta de Matrimonio' en Metro Hidalgo

Una pareja de novios protagonizó una sesión de fotografías con vestido de novia y traje formal en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, de acuerdo con imágenes difundidas por la cuenta @metro_viral en TikTok.

Una 'boda' entre andenes recién remodelados

Las fotografías muestran a la pareja posando en el andén de la estación. En las imágenes se observa a un fotógrafo acomodando el velo de la novia —de gran tamaño y con detalles florales— mientras usuarios del Metro transitan de fondo, algunos deteniéndose a grabar la escena con sus teléfonos.

De acuerdo con la publicación de @metro_viral, la pareja aprovechó las nuevas instalaciones de la estación para realizar la sesión de fotos para su boda.

¿Qué cambió en la estación Hidalgo?

El escenario de las fotografías corresponde a una de las tres estaciones —Bellas Artes, Hidalgo y Allende— que el Gobierno de la Ciudad de México entregó modernizadas el 7 de julio de 2026, tras una intervención en la Línea 2 del Metro.

Según la información difundida por el Gobierno capitalino, la inversión total en estas tres estaciones ascendió a 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones provinieron del Gobierno de México. Dos de cada tres pesos se destinaron a mantenimiento estructural, preventivo y correctivo de vías y material rodante, mientras que uno de cada tres se aplicó a la remodelación visible de las estaciones.

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Entre los trabajos reportados por el Gobierno de la Ciudad de México en las tres estaciones se incluyen la instalación de mil nuevas luminarias, 202 cámaras de videovigilancia, nuevos murales, torniquetes y escaleras eléctricas, además de la renovación de muros, pisos y taquillas, y la impermeabilización de las cubiertas.

El Gobierno capitalino también informó que la intervención permitió incrementar la flota en servicio de la Línea 2 de 28 a 34 trenes.

La intervención forma parte de un proyecto más amplio que, de acuerdo con el mismo comunicado, incluyó la renovación integral de 16 estaciones de la Línea 2 con una inversión de 782 millones de pesos.