¿Por Qué una Derrota en el Futbol Puede Afectar Tanto? Psicóloga Explica el Fenómeno

Expertos señalan que el partido no causa los problemas emocionales, sino que puede detonar situaciones previas

Aficionados lamentan la derrota de MéxicoAficionados lamentan la derrota de México. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Especialistas explican por qué una derrota en el futbol puede provocar tristeza, enojo o frustración intensa

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