¿Por Qué Isaac del Toro Perdió Maillot Blanco en Etapa 10 del Tour de Francia 2026?

El ciclista mexicano Isaac del Toro perdió el maillot blanco hoy, 14 de julio de 2026, en N+ te compartimos qué pasó en la etapa 10 del Tour de Francia 2026.

La Etapa 10 dejó cambios en la clasificación de la competencia, aunque el mexicano Isaac del Toro volvió a mostrar un buen desempeño en la montaña, la jornada también significó un cambio en la lucha por el maillot blanco, distintivo que reconoce al mejor ciclista joven del pelotón.