¿Por Qué Isaac del Toro Perdió Maillot Blanco en Etapa 10 del Tour de Francia 2026?
El mexicano Isaac del Toro perdió el maillot blanco este martes tras finalizar la Etapa 10 del Tour de Francia 2026; te contamos el motivo
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El mexicano Isaac del Toro perdió el maillot blanco este martes tras finalizar la Etapa 10 del Tour de Francia 2026; te contamos el motivo
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El ciclista mexicano Isaac del Toro perdió el maillot blanco hoy, 14 de julio de 2026, en N+ te compartimos qué pasó en la etapa 10 del Tour de Francia 2026.
La Etapa 10 dejó cambios en la clasificación de la competencia, aunque el mexicano Isaac del Toro volvió a mostrar un buen desempeño en la montaña, la jornada también significó un cambio en la lucha por el maillot blanco, distintivo que reconoce al mejor ciclista joven del pelotón.
Al finalizar la décima etapa, Isaac del Toro perdió el liderato de la clasificación de los jóvenes, por lo que el maillot blanco pasó a manos del español Juan Ayuso.
El cambio se produjo tras una exigente jornada de 166.6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, un recorrido con varios ascensos que provocó modificaciones tanto en la clasificación general como en la de este martes.
En esta etapa, el ciclista mexicano cruzó la meta en la octava posición, con un tiempo de 3 horas, 59 minutos y 39 segundos.
Tras el resultado, descendió al séptimo lugar de la clasificación general, mientras que Juan Ayuso quedó ubicado en la cuarta posición, suficiente para convertirse en el nuevo líder entre los corredores jóvenes.
El maillot blanco distingue al mejor ciclista joven del Tour de Francia. Actualmente, este reconocimiento se entrega al corredor de hasta 25 años mejor ubicado en la clasificación general por tiempos.
FBPT