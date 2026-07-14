¿Por Qué Isaac del Toro Perdió Maillot Blanco en Etapa 10 del Tour de Francia 2026?

El mexicano Isaac del Toro perdió el maillot blanco este martes tras finalizar la Etapa 10 del Tour de Francia 2026; te contamos el motivo

Tour de FranciaCiclistas durante la etapa 10 del Tour de Francia este 14 de julio de 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+