¿VAR-gentina?: Las Decisiones que Han Beneficiado a la Albiceleste en el Mundial 2026

Aficionados y jugadores han acusado que la selección sudamericana ha sido favorecida por el arbitraje desde que Messi se salvó de una roja en el primer partido de la Fase de Grupos

ArgentinaLa participación de Argentina ha estado llena de polémicas decisiones arbitrales hasta afirmaciones de haberse beneficiado de un sorteo benévolo hasta la final. Foto: Reuters.

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¿VAR-gentina? Las decisiones arbitrales en el Mundial 2026 han generado polémica. Desde la falta de roja a Messi hasta el gol anulado a Egipto, ¿está la Albiceleste siendo favorecida? Descubre más sobre estas controversias.

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