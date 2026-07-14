Detienen a 11 Policías de Veracruz por Desaparición Forzada en Coatzacoalcos

Los arrestos fueron por delitos cometidos en 2015 durante el gobierno de Javier Duarte, según datos de la Fiscalía veracruzana

Policías VeracruzVeracruz es un estado marcado desde hace décadas por una intensa actividad de distintos grupos del crimen organizad. Foto: FGE-Veracruz.

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Detienen a 11 policías en Veracruz por desapariciones en Coatzacoalcos. La Fiscalía revela vínculos con el gobierno de Javier Duarte. ¿Cómo afecta esto al estado?

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