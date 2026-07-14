DT de España Copia Famosa Frase Mexicana '¿Y si sí?' Rumbo a la Semifinal Vs Francia

Luis de la Fuente dijo que se considera un privilegiado por haber desarrollado su carrera con jugadores a los que dirigió desde las categorías menores

Luis de la FuenteEl español aseguró que ya planteaban completar un ciclo, incluso más allá del Mundial 2026 en Norteamérica. Foto: Reuters.

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Luis de la Fuente, DT de España, revive el '¿Y si sí?' antes de enfrentar a Francia. Con nostalgia y orgullo, destaca el potencial de su equipo, formado desde categorías menores. ¿Podrá España conquistar su segundo Mundial?

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