DT de España Copia Famosa Frase Mexicana '¿Y si sí?' Rumbo a la Semifinal Vs Francia

El director técnico de la selección de España, Luis de la Fuente, hizo suyo el "¿Y si sí?" para expresar la ilusión de ganar el Mundial 2026 con una plantilla de futbolistas que ha formado desde hace muchos años, aunque primero deberán superar a Francia en la Semifinal en Dallas este martes.

El entrenador fue cuestionado sobre lo que siente al ver que muchos de los jugadores a los que dirigió desde las categorías inferiores están ahora a las puertas de una Final de la justa internacional de la FIFA.

En respuesta, De la Fuente dijo que experimenta "orgullo" y "nostalgia" al recordar el camino recorrido junto a esa generación, pues aseguró que desde hace más de una década ya vislumbraban el potencial de lo que podrían lograr.

Asimismo, destacó que se considera un privilegiado por haber desarrollado gran parte de su carrera en la Federación Española de Futbol junto a ellos.

—Desde las categorías inferiores has formado a muchos de los jugadores que hoy están en la absoluta, ¿qué sientes al verlos ahora a solo un partido de jugar una final de la Copa del Mundo?, se le preguntó en la conferencia previa a la Semifinal.

"Pues orgullo, orgullo y nostalgia de todo el tiempo que ha transcurrido porque ya ha pasado, pero sobre todo orgullo de verles cómo han ido cumpliendo los pasos, cumpliendo los pronósticos que ya hace 12 o 10 o 9 u 8 años teníamos con ellos.

"Y insisto, soy un privilegiado de poder haber desarrollado también toda mi carrera, especialmente en la Federación Española de Futbol, con ellos de compañeros", indicó.

El español aseguró que ya planteaban completar un ciclo, incluso más allá del Mundial 2026 en Norteamérica. Sin embargo, no ocultó sus deseos por poner la cereza en el pastel con el segundo título para la "Furia Roja", luego del conseguido en Sudáfrica 2010.

"Y siempre hablábamos de cerrar el círculo. Lo que sucede es que no queremos cerrarlo en el Mundial, queremos que sea otro paso más porque somos unos competidores natos y queremos seguir compitiendo, pero es verdad que sería una bonita guinda de poner en el pastel ganar un campeonato del mundo.

"Uno lo tiene aquí en la cabeza, ahora, sabiendo que es muy difícil, pero como diría, otra vez, pensar que lo repito, ¿y si sí?", añadió.

De la Fuente cerró su contestación retomando la frase más popular entre los aficionados mexicanos durante el Mundial 2026. Esas tres palabras condensaron la ilusión por lo que podía conseguir el Tricolor, que finalmente cayó en Octavos ante Inglaterra.

El "¿Y si sí?" surgió durante la Liguilla del Clausura 2026, cuando el periodista Rodrigo Celorio de TUDN preguntó al entonces director técnico de Pumas, Efraín Juárez, si el equipo lograría el campeonato.

"¿Y si sí? ¿Y si los Pumas sí son campeones? ¿Qué pasaría?", reviró el entrenador.

La frase comenzó a circular a finales de la década de 2010, cuando se convirtió en un mensaje viral en publicaciones motivacionales y memes, como contraparte del pensamiento negativo de "¿y si no?".

Yamal y el "¿Por qué no"

Lamine Yamal quiso ser protagonista en la víspera del Francia vs. España de las semifinales del Mundial y salió en rueda de prensa el día de su cumpleaños con un llamativo collar de miles de euros, un regalo para él mismo. Igual manifestó optimismo para que la selección española consiga ser campeona por segunda vez en su historia con el "¿Por qué no?".

El extremo del Barcelona, quien arrancó lesionado la concentración y fue entrando en el equipo de forma progresiva, aún persigue su gran partido en este Mundial.

Con solo un tanto en el torneo, en el segundo partido ante Arabia Saudita, Lamine Yamal lleva la presión con tranquilidad y desparpajo. Y sus compañeros no la rebajan, aunque aseguren que debe estar tranquilo para sacar su mejor versión.

"El gran día de Lamine Yamal está por llegar y espero que sea mañana, y si no en la Final", aseguró Luis de la Fuente.

Él sabe perfectamente que la mejor versión de Lamine Yamal es necesaria para que España elimine a Francia por tercera vez consecutiva en unas semifinales a Francia.

Tras la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024, llega el gran reto en el Mundial 2026. Y su confianza es máxima.

"Obviamente sí que me veo como campeón. Es difícil, como todos los títulos. Pero nos vemos todos como campeones del mundo, como pasó en 2010; ¿por qué no?", aseguró el futbolista de 19 años.

Luis de la Fuente fue nombrado en las categorías inferiores de la Federación Española de Futbol desde 2013. Llegó a la absoluta en 2021, luego fue interino y finalmente se decidió que tomara las riendas definitivas. Dirigió 93 partidos en su paso por la Sub-19, Sub-18 y Sub-21.

Antes de los títulos con la absoluta, fue campeón de Europa sub-19 en 2015, campeón de Europa sub-21 en 2019 y medalla de plata olímpica en los Juegos de Tokio 2020.

ASJ