Revelan que el Actor Sam Neill Contrajo Neumonía Luego de Superar el Cáncer

La actriz Rima Te Wiat dijo que a su amigo no le daba miedo morir

Sam NeillRussell Crowe afirmó que tuvo oportunidad de decirle a Sam que fue una inspiración para él y lo definió como alguien amable, sabio, travieso, elegante y cálido. Foto: Reuters.

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El querido actor Sam Neill, conocido por 'Parque Jurásico', murió inesperadamente tras vencer el cáncer. Steven Spielberg y otros grandes de Hollywood lamentan su pérdida. Conoce su historia.

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