Murió Sam Neill, Actor Conocido por 'Jurassic Park', a los 78 Años

Sam Neill, el actor neozelandés conocido por su papel en las películas de "Jurassic Park", falleció a los 78 años, según informó su familia este lunes.

El deceso en Sydney fue repentino e inesperado, según un comunicado publicado en la página de redes sociales del actor.

"Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", dijo la familia en un comunicado.

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos consuela el hecho de que Sam permaneciera libre de cáncer", se añadió.

Fue un actor elegante, versátil y de presencia refinada, cuya carrera pasó del cine de autor a los grandes éxitos comerciales, desde enfrentarse a velocirraptores en "Jurassic Park" hasta interpretar al esposo de Holly Hunter en "The Piano".

Neill reveló en 2023 que le diagnosticaron un linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo raro de linfoma no Hodgkin.

El comunicado de su familia indicó que seguía libre de cáncer cuando murió y no precisó una causa de muerte.

El actor neozelandés alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación del Dr. Alan Grant en "Jurassic Park", papel que retomó en películas posteriores.

El comienzo de un legado en 1970

Neill fue uno de los muchos actores y directores que alcanzaron fama internacional tras la explosión del cine australiano que comenzó a finales de la década de 1970, una lista que incluye a Paul Hogan, Mel Gibson, Geoffrey Rush, Russell Crowe, Jane Campion, Peter Weir y Gillian Armstrong.

El actor participo en unas 150 producciones, según el New York Times.

Su rango interpretativo fue extraordinario: pasó de actuar junto a Helena Bonham Carter en la comedia de Alan Ayckbourn "Sweet Revenge", a cortarle un dedo al personaje de Holly Hunter en "The Piano", y hasta sacarse los ojos en la película de terror y ciencia ficción "Event Horizon".

En "Omen III: The Final Conflict", interpretó a Damien, el Anticristo, y también dio vida al cardenal Thomas Wolsey en "The Tudors".

El actor llamó por primera vez la atención del público internacional en la película de 1979 de Armstrong, "My Brilliant Career", que también presentó a Judy Davis.

Más tarde apareció en "Dead Calm", de Phillip Noyce, un elegante thriller ambientado en el mar y coprotagonizado por una entonces relativamente desconocida Nicole Kidman.

Neill compartió créditos dos veces con Meryl Streep: en "Plenty", del director australiano Fred Schepisi, y nuevamente con Schepisi en "A Cry in the Dark", una película sobre las consecuencias mediáticas de la muerte de un bebé atacado por un dingo en el interior de Australia.

Recibió una nominación al Emmy por su actuación como protagonista de la miniserie de 1998 "Merlin" y otra como narrador de "Wild New Zealand", de 2017.

Adiós al paleontólogo Alan Grant

Sin embargo, probablemente alcanzó su mayor nivel de fama en "Jurassic Park", donde interpretó al paleontólogo Alan Grant, quien es llevado a una isla frente a Costa Rica donde se construyó un parque temático con manadas de dinosaurios clonados. Compartió pantalla con Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough.

Su personaje era reflexivo y racional, un científico que advirtió al creador del parque antes del caos: "Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, acaban de ser arrojadas nuevamente a la mezcla. ¿Cómo podríamos tener la más mínima idea de qué esperar?".

Grant sobrevivió a los aterradores acontecimientos cuando las criaturas escaparon, pero no regresó para "The Lost World: Jurassic Park II" en 1997. Volvió para la tercera entrega en 2001 y para "Jurassic World: Dominion" en 2022.

"Probablemente sea un poco tarde para aprender estas cosas", dijo al Daily News de Nueva York en 2001, "pero finalmente siento que descubrí cómo ser un héroe de acción. Estoy más satisfecho con Grant esta vez. Es rudo y curtido, pero parece que sabe lo que está haciendo".

Nacido en 1947 en Irlanda del Norte, Neill emigró a Nueva Zelanda a los 7 años.

Su familia se estableció en Dunedin, en la Isla Sur, y fue enviado a un internado en Christchurch. Después de la universidad, protagonizó "Sleeping Dogs" en 1977, la primera película realizada en Nueva Zelanda en más de una década.

Otros papeles cinematográficos de Neill incluyeron interpretar a un oficial de submarino soviético que sueña de manera memorable con tener una casa en Montana en "The Hunt for Red October", así como a un investigador en "In the Mouth of Madness", del director John Carpenter.

En televisión, Neill interpretó al malvado Chester Campbell en "Peaky Blinders" y a Thomas Jefferson en la miniserie de cuatro horas de CBS "Sally Hemings: An American Tragedy".

Igual participó en "Invasion", donde interpretó al sheriff de Oklahoma John Bell Tyson, un hombre al final de su carrera que busca su propósito. En 2024 protagonizó junto a Annette Bening la serie de Peacock "Apples Never Fall".

Productor de vino, granjero y caballero

Neill también fue productor de vino y, bajo su marca Two Paddocks, elaboró vinos pinot noir y riesling en su viñedo ubicado en la región de Central Otago, en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

En redes sociales, con frecuencia publicaba imágenes de sus animales de granja, muchos de ellos bautizados cariñosamente con nombres de celebridades y amigos, como la gallina Laura Dern, el pato Kylie Minogue y la vaca Helena Bonham Carter.

Su autobiografía "Did I Ever Tell You This?" fue publicada en marzo de 2023 y recibió el título de caballero en reconocimiento a su "extraordinaria contribución al cine", una distinción aprobada por la fallecida reina Isabel II.

"No puedo fingir que el último año no tuvo momentos oscuros", dijo Neill a The Guardian en 2023, al referirse a su diagnóstico de cáncer y tratamiento.

"Pero esos momentos oscuros hacen que la luz resalte con mayor intensidad y me han hecho estar agradecido por cada día, así como profundamente agradecido por todos mis amigos", agregó..

Le sobreviven cuatro hijos y ocho nietos.

ASJ