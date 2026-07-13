Murió Sam Neill, Actor Conocido por 'Jurassic Park', a los 78 Años

El versátil actor apareció en más de 150 producciones

Sam Neill

Neill anunció en abril que estaba libre de cáncer tras cinco años de tratamiento contra la leucemia. Foto: Reuters.

Sam Neill

El deceso en Sydney fue repentino e inesperado. Foto: Reuters.

Destacado

Falleció Sam Neill, el actor de 'Jurassic Park', a los 78 años. Su legado abarca más de 150 producciones, desde éxitos comerciales hasta cine de autor. Descubre más sobre su vida y carrera.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+