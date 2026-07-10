Shireen Doku: ¿Quién Es la Esposa de Jérémy Doku con Quien Tuvo un Bebé Durante el Mundial 2026?

Jérémy Doku dejó la concentración de Bélgica en el Mundial 2026 para el nacimiento de su hijo. Conoce a Shireen, su esposa, y toda la historia.

shireen-doku-esposa-jeremy-doku-bebe-mundialFoto: GettyImages

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El dilema de Jérémy Doku: fútbol o familia. El jugador belga eligió estar presente en el nacimiento de su hijo durante el Mundial 2026. Conoce la historia completa.

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