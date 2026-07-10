Shireen Doku: ¿Quién Es la Esposa de Jérémy Doku con Quien Tuvo un Bebé Durante el Mundial 2026?

El extremo belga Jérémy Doku se convirtió en el protagonista de una de las historias más comentadas del Mundial 2026, no por su velocidad en la cancha, sino por una decisión personal: dejar la concentración de los Diablos Rojos para presenciar el nacimiento de su primer hijo.

La noticia disparó la curiosidad sobre su esposa, Shireen Erin Lyannda Raymond, y sobre cómo su historia de amor terminó cruzándose con uno de los torneos más importantes del futbol mundial.

¿Quién es Shireen, la esposa de Jérémy Doku?

Shireen Erin Lyannda Raymond, conocida simplemente como Shireen, es la esposa del jugador del Manchester City y de la selección de Bélgica, Jérémy Doku. Según registros públicos de una empresa con la que estuvo asociada anteriormente, nació en junio de 1996, por lo que le lleva alrededor de seis años a Doku, de 24 años.

A diferencia de otras parejas de futbolistas que construyen una carrera pública en redes sociales, Shireen prefiere un estilo de vida relativamente privado y la mayor parte de la atención hacia ella ha surgido a partir de los grandes hitos de su relación con Doku, más que por exposición personal.

Una historia de noviazgo, boda exprés y embarazo

Doku le propuso matrimonio a Shireen durante un viaje romántico a Dubái en 2025, y la pareja se casó en una ceremonia íntima ese mismo año, antes de anunciar meses después que esperaban un bebé varón.

La rapidez de los acontecimientos sorprendió a parte de sus seguidores, aunque amigos cercanos han señalado que la pareja comparte fuertes valores religiosos y un fuerte compromiso con la familia. De hecho, se supo que la pareja mantuvo valores cristianos estrictos durante todo su noviazgo, un dato que también generó conversación entre sus seguidores.

El dilema que compartió con el mundo: futbol o el nacimiento de su hijo

Con el embarazo de Shireen coincidiendo con las fases decisivas del Mundial, Doku no dudó en hablar públicamente sobre sus prioridades. El jugador explicó que, de tener que elegir entre disputar un partido y estar presente en el parto, la decisión sería sencilla: quería acompañar a su esposa. Sus declaraciones dividieron opiniones entre aficionados y comentaristas, pero también le valieron elogios de quienes destacaron su postura como un gesto de compromiso familiar poco común en el futbol de élite.

El nacimiento de Praise, en medio del Mundial

La Federación Belga de Fútbol confirmó que Doku y Shireen tuvieron a su primer hijo, a quien llamaron Praise, y que el jugador dejó la concentración de la selección justo antes del partido contra Irán para estar presente en ese momento. La federación explicó en un comunicado que Doku recibió la noticia de que el parto era inminente antes del encuentro, y que tras consultar con el cuerpo médico de los Diablos Rojos, se le concedió permiso temporal para reunirse con su esposa en Londres.

Según la agencia belga de noticias, Doku viajó a Londres para estar junto a Shireen, y ambos ya son padres de un varón. El comunicado detalló que, gracias a que el jugador ya recibía una medicación ajustada desde días antes, pudo viajar sin riesgo médico para vivir ese momento junto a su familia, y que tanto la madre como el padre y el bebé se encuentran en excelente estado.

Doku, de regreso con Bélgica tras el nacimiento

Tras el nacimiento de Praise, Doku regresó de inmediato a la concentración belga para disputar el decisivo compromiso ante Irán, en una vuelta exprés que combinó la paternidad reciente con las exigencias del torneo. El episodio se sumó a la narrativa que ha acompañado a la pareja durante todo el Mundial: la de un futbolista que, en medio de la presión de una Copa del Mundo, eligió no perderse el nacimiento de su primer hijo.