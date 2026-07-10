Venden Bolsas de Basura de la Boda de Taylor Swift y Se Agotan en Menos de 24 Horas

Un artista recolectó basura afuera de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York y la puso a la venta. Los 50 artículos se agotaron en menos de 24 horas.

venden-basura-boda-taylor-swift-travis-kelce-agota-24-horasFoto: GettyImages

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Bolsas de basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se venden en menos de 24 horas. Un artista las recolectó en NYC y los fans no dudaron en comprar su 'pedazo' del evento.

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