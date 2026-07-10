Venden Bolsas de Basura de la Boda de Taylor Swift y Se Agotan en Menos de 24 Horas

Tras la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden, un artista neoyorquino tuvo la idea de recolectar la basura que dejó el evento a su alrededor y ponerla a la venta. El resultado: se agotó en menos de un día.

El origen de la "colección"

El mismo 3 de julio, día de la boda, el artista Justin Gignac recorrió las calles alrededor del recinto donde Taylor y Travis dijeron el "sí, acepto" y comenzó a recoger todo lo que encontró tirado en el asfalto.

Entre los objetos que rescató había tapas de botellas, anillos de dulce, cinta amarilla de precaución policial, popotes, utensilios desechables y hasta un AirPod izquierdo, sin su dueño.

Los fans no dudaron en comprar

Gignac empaquetó su hallazgo y lo puso a la venta bajo el nombre "NYC Pocket Garbage: Not Invited Edition (Taylor & Travis' Wedding)", una colección de 50 piezas que el propio artista describió como esculturas.

La respuesta de los swifties fue inmediata: en menos de 24 horas no quedaba ni un solo artículo disponible. Entre las piezas más codiciadas hubo hasta colillas de cigarro y un kit de prueba de ovulación, todo por 25 dólares cada uno.

"Lo más cerca que podrías haber estado"

Al anunciar el lanzamiento, el artista describió su propuesta como un pedazo del gran día de la pareja para quienes no lograron una invitación a la boda. Con su descripción, dejó claro el tono irónico detrás de la venta: ofrecer a los fans que se quedaron fuera del evento la sensación de haber estado presentes, aunque fuera a través de basura.