Camión de Personal se Pasa un Alto en Zapopan; Atropella a Motociclista y Muere Pasajero

El conductor de un autobús de transporte personal fue el responsable de un choque sobre la Av. Tabachines, en el municipio de Zapopan, donde un motociclista fue atropellado y un pasajero del camión murió.

Los hechos ocurrieron este 10 de julio, cuando el conductor del vehículo pesado circulaba sobre el anillo Periférico y se pasó un semáforo en rojo sobre la avenida Tabachines.

En primera instancia, el conductor atropelló a un motociclista, quien fue trasladado hasta un puesto de socorros en estado grave de salud. El camión terminó invadiendo los carriles contrarios hasta terminar chocando con el muro de contención.

24 pasajeros resultaron con lesiones

Tras este incidente, 24 pasajeros que viajaban a bordo del camión, resultaron con lesiones, pero uno de ellos salió eyectado por una de las ventanas y murió tras el golpe.

Cinco tripulantes fueron extraídos de la unidad por paramédicos municipales y fueron llevados junto con el motociclista atropellado a diferentes puestos de socorros, reportando su estado de salud entre regular y grave, la mayoría presentaba fractura en las piernas, el resto descendió de la unidad.

"Venimos en el sentido hacia Zapopan, se pone el rojo para nosotros, y el chofer acelera en vez de frenar, y veo que avanzan los de la avenida que cruza. Avanza primero una moto y se impacta directo con la moto ahí, ya yo cierro los ojos y abrazo el asiento y ya nomás sentimos maniobras como de juego mecánico", explicó Francisco Valle, uno de los pasajeros afectados.

Cabe mencionar que el conductor señalado como el responsable de este accidente, escapó del lugar. Hasta el momento, las autoridades no han informado si el sujeto ya fue localizado o identificado.