Camión de Personal se Pasa un Alto en Zapopan; Atropella a Motociclista y Muere Pasajero

Por no respuesta la luz roja del semáforo, el conductor de un camión de personal atropelló a un motociclista y un pasajero del mismo autobús murió en Zapopan

Camión chocadoFoto: N+

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Tragedia en Zapopan: camión de personal ignora semáforo en rojo, atropella a motociclista y causa la muerte de un pasajero. Conductor prófugo. ¿Se hará justicia?

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