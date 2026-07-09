Guadalajara Anuncia Boda Colectiva con Atuendos de Futbol; Estos son los Requisitos

Las autoridades informaron que se llevará a cabo una boda colectiva en Guadalajara con atuendos futboleros este 17 de julio, en el marco del Mundial 2026, en el centro histórico de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, no habrá un código de vestimenta, pero convocan a que los interesados asistan con atuendos relacionados con el futbol.

¿Qué documentos se necesitan?

Los interesados tienen hasta el 14 de julio para llevar su documentación a cualquiera de las 23 oficialías del Registro Civil de Guadalajara, donde las y los contrayentes deberán presentar identificación oficial vigente de cada uno.

Se requiere una identificación oficial.

Es importante llevar dos testigos.

El horario es de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. El trámite no tendrá ningún costo. Para saber cuál es la oficina más cercana, se puede verificar las oficialías disponibles.

Este evento se realiza para que alrededor de mil parejas tengan la certeza jurídica de su matrimonio.