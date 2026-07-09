Guadalajara Anuncia Boda Colectiva con Atuendos de Futbol; Estos son los Requisitos

El gobierno de Guadalajara anunció que habrá bodas colectivas con atuendos futboleros este 17 de julio

Boda colectivaFoto: Gobierno de Guadalajara

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Celebra el amor y el fútbol en Guadalajara este 17 de julio. Bodas colectivas sin costo y con atuendos futboleros. Lleva tu identificación y testigos al Registro Civil antes del 14 de julio.

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