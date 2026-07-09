Recuperan Más de 20 Mil Litros de Diésel Robado en Autopista de Puebla

Este jueves 9 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de siete años de prisión contra Roberto “N” por el delito de robo de diésel en el municipio poblano de Huejotzingo.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado fue detenido sobre la autopista México-Puebla mientras conducía un tractocamión donde transportaba más de 20 mil litros de combustible de procedencia ilegal.

Sentencian a Roberto “N” por robo de 21 mil litros de diésel en autopista México-Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Roberto "N", quien fue arrestado sobre la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Huejotzingo, cuando transportaba 21 mil 286 litros de diésel, sin acreditar su legal procedencia.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla demostró ante el juez conocedor de la causa penal, que el sujeto fue detenido por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), cuando conducía sin cinturón de seguridad, un tractocamión tipo tanque, el que transportaba el hidrocarburo de procedencia ilegal.

El juez aceptó la participación de Roberto "N" en la comisión del delito de posesión ilícita de petrolífero, por lo que dictó la pena de siete años y seis meses de prisión, además del pago de una multa de siete mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 566 mil 175 pesos.

#FGR obtiene sentencia de más de siete años de prisión contra una persona detenida con más de 21 mil litros de Diésel. https://t.co/7DCajmuNJF pic.twitter.com/ibv4ci0hUi — Puebla (@FGR_Pue) July 9, 2026

Detienen a sujeto en posesión de 12 mil litros de gasolina ilegal en Oriental, Puebla

La FGR cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Luis "N", quien enfrenta un proceso penal por su probable participación en la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburos.

#FGR aprehende a una persona por posesión ilícita de más de 12 mil litros de hidrocarburo en #Puebla. https://t.co/6vT8AzjAat pic.twitter.com/tEsPAJZmIt — Puebla (@FGR_Pue) July 9, 2026

Los hechos se registraron en el kilómetro 058+550 de la carretera San Hipólito-Xalapa, en el municipio de Oriental, cuando elementos de la entonces PFP marcaron el alto a un camión tipo redilas que transportaba 10 contenedores con capacidad aproximada de mil 200 litros cada uno, abastecidos con gasolina.

Al no poder acreditar la legal procedencia del combustible, Luis "N" fue puesto a disposición del fiscal federal, quien en la audiencia de control de detención obtuvo del juez medidas cautelares, mismas que no cumplió, por lo que fue declarado sustraído de la acción de la justicia y se ordenó su aprehensión.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron el mandamiento judicial en la carretera federal Puebla-Tehuacán en la colonia La Candelaria en el municipio de San Salvador Huixcolotla y pusieron a disposición del juez requirente al sujeto para continuar con el proceso penal.

Con información de N+

GMAZ