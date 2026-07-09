Recuperan Más de 20 Mil Litros de Diésel Robado en Autopista de Puebla

Roberto "N" fue detenido mientras transportaba el combustible obtenido de forma ilegal en el tramo carretero a la altura del municipio de Huejotzingo.

Sentenciado Roberto N Recuperados 21 Mil Litros Diésel Robado Autopista México PueblaFoto: X @FGR_Pue

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Más de 20 mil litros de diésel robado recuperados en Puebla. Roberto 'N' enfrenta 7 años de cárcel. Conoce cómo la FGR logró esta condena.

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