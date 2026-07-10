Se Han Registrado 8 Muertes de Internos en 6 Meses en Penales de Nuevo León

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León informó que ocho personas internadas en penales del estado fallecieron en un periodo de seis meses

Personas privadas de la libertad al interior de los Centros de Reinserción SocialFoto: N+

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Nuevo León enfrenta una crisis penitenciaria: 8 muertes por atención médica deficiente. La CEDH lanza 45 recomendaciones. ¿Cómo responderán las autoridades a este llamado urgente?

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