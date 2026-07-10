Sheinbaum Encabeza Canje y Destrucción de Armas en Atrio de la Basílica de Guadalupe

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en el atrio de la Basílica de Guadalupe

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