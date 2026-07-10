Sheinbaum Encabeza Canje y Destrucción de Armas en Atrio de la Basílica de Guadalupe

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el programa de canje y destrucción de armas “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en el atrio de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México.

Este jueves 9 de julio 2026, en el Día Internacional de la Destrucción de Armas, la mandataria mexicana hizo un llamado a las familias a cuidar y promover desde los hogares la paz nacional, ya que se trata del bien mayor del país.

“No a las armas, sí a la paz… vale la pena preguntarnos ¿qué se gana al quitarle la vida a otra persona? Nada, nada devuelve a una madre o a un padre el hijo que perdió. Por eso queremos levantar una sola voz desde este lugar de esperanza: ¡Alto a las armas!, ¡alto al fuego!", expresó.

Asimismo, Sheinbaum llamó a combatir el tráfico de armas ilícitas que llegan en su mayoría desde los Estados Unidos.

"Cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia y arrebatar vidas en México”, señaló.

La mandataria hizo énfasis en que continuará insistiendo con respeto en la necesidad de detener el tráfico ilegal de armas.

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¿Cómo va el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz?

Los decomisos cotidianos sumados a este programa de canje, han permitido la destrucción de 40 mil armas en México. En ese sentido, el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, explicó que este es un gran logro, ya que esas armas fueron retiradas de las calles.

"La atención a las causas y la coordinación absoluta, con el gabinete de seguridad y con las entidades federativas han permitido que todos los proyectos, planes, políticas y estrategias implementadas para retirar las armas ilícitas que afectan a la sociedad estén dando resultados significativos en favor de la paz y la seguridad", puntualizó.

En el atrio de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Edgar Alan Valtierra, se unieron al llamado para que las personas que tengan armas las entreguen para su destrucción. Los atrios de las iglesias del país se convierten en este escenario:

La destrucción de armas entregadas en módulos a la Defensa por la ciudadanía y la entrega de juguetes didácticos a los niños que entregan también pistolas y otros juguetes bélicos.

Las autoridades explicaron que a la fecha, en estos módulos se han recibido de forma voluntaria y anónima 11 mil 679 armas de fuego, 6 mil 404 armas cortas, 3 mil 419 armas largas, mil 856 granadas y más de 700 mil cartuchos.

"Si se han destruido miles de armas, entonces también se han evitado muertes y personas heridas, entre todas y todos hemos contribuido a hacer eso, por eso tenemos que seguir promoviendo la entrega voluntaria de armas de fuego”, dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

EPP