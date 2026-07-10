Un Hombre y sus Dos Hijas Continúan Desaparecidos en Gruta de Cuetzalan, Puebla

Las labores de búsqueda de tres personas en la gruta de Chichicazapa, en Cuetzalan, concluyeron este jueves sin resultados positivos, luego de que las condiciones meteorológicas obligaran a suspender el operativo para salvaguardar la integridad del personal.

Durante la segunda jornada, equipos especializados exploraron 300 metros del cauce principal y 800 metros de ramales, para un recorrido superior a un kilómetro; sin embargo, no hubo indicios del paradero de las víctimas.

Un cuerpo sin vida recuperado y tres desaparecidos es el saldo al momento en Cuetzalan

En el operativo participan elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Protección Civil Estatal, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Comisión Nacional de Emergencias, Rescate México y autoridades de Cuetzalan, Teziutlán, Tlatlauquitepec y Chignautla.

De las siete personas que ingresaron a la gruta, tres fueron rescatadas con vida, una fue localizada sin vida y tres más continúan desaparecidas.

A los trabajos se han sumado equipos voluntarios con equipo especializado de rapel y buceo.

Las autoridades informaron que las labores se reanudarán este viernes en cuanto las condiciones del clima lo permitan.

Con información de N+

JAPR