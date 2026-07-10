Un Hombre y sus Dos Hijas Continúan Desaparecidos en Gruta de Cuetzalan, Puebla

Este jueves concluyeron sin éxito las labores de búsqueda de tres personas que siguen como no localizadas desde el martes.

Tres personas siguen desaparecidas luego de haber entrado a la cueva.Foto: Sicom Noticias

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Tragedia en Cuetzalan: de siete personas en la gruta, tres rescatadas, una fallecida y tres desaparecidas. La búsqueda se detuvo por el clima, pero se retomará pronto.

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