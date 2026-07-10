Muere Conductor Tras Quedar Debajo de un Tráiler Durante Choque en Ciudad Juárez

Un hombre perdió la vida la tarde de este jueves tras un aparatoso accidente vial registrado en la zona del Kilómetro 20, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance ocurrió cuando el conductor de un tractocamión color blanco intentó incorporarse a la avenida desde un retorno, presuntamente cortándole la circulación a un automóvil color negro que contaba con preferencia de paso.

Como consecuencia del impacto, el vehículo compacto quedó incrustado debajo de la caja del tráiler, provocando que su conductor falleciera en el lugar.

La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades en el sitio del accidente.

Detienen al operador del tractocamión

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para acordonar la zona, controlar la circulación e iniciar el peritaje correspondiente.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del C7, donde se llevarán a cabo los procedimientos legales para su identificación oficial.

El conductor del tractocamión, identificado como Luis Gerardo "N", fue detenido y quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y deslindará responsabilidades por el accidente.