Muere Conductor Tras Quedar Debajo de un Tráiler Durante Choque en Ciudad Juárez

Un hombre falleció luego de que el automóvil que conducía se impactó contra un tractocamión en la zona del Kilómetro 20, en Ciudad Juárez; el operador del tráiler fue detenido.

El conductor del vehículo perdió la vidaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fatal accidente en Ciudad Juárez: un vehículo queda incrustado bajo un tráiler, resultando en la muerte del conductor. El operador del camión está detenido.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+