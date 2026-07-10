Incendio en Taller Mecánico Genera Gran Columna de Humo en el Cerro de la Cruz, en Chihuahua

Una fuerte movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se registró la tarde de este jueves tras el incendio registrado en un taller de la colonia Cerro de la Cruz, en la ciudad de Chihuahua.

El siniestro ocurrió en el cruce de la Vialidad CH-P y calle 56, donde el fuego se propagó en el patio de un domicilio que funciona como taller mecánico.

De acuerdo con los primeros reportes, la acumulación de basura y una gran cantidad de llantas favorecieron la propagación del incendio, lo que originó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad y que redujo la visibilidad para automovilistas y peatones.

Ante la emergencia, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo para resguardar el área y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.

Cerraron la calle 56 para combatir el incendio

Como parte del operativo, los agentes cerraron temporalmente la circulación sobre la calle 56 y realizaron labores de abanderamiento para evitar riesgos a quienes transitaban por el sector.

Bomberos trabajaron con el apoyo de una unidad extintora y una cisterna para controlar las llamas, logrando sofocar el incendio pocos minutos después de su llegada.

Las autoridades informaron que el siniestro únicamente dejó daños materiales en el inmueble y no se reportaron personas lesionadas.

Una vez controlada la situación, los cuerpos de emergencia realizaron la inspección del lugar para descartar riesgos de una posible reignición.