Incendio en Taller Mecánico Genera Gran Columna de Humo en el Cerro de la Cruz, en Chihuahua

Un incendio en el patio de un taller mecánico de la colonia Cerro de la Cruz generó una intensa movilización de bomberos y policías; no se reportaron personas lesionadas.

La comuna de humo era visible desde distintos puntos de la ciudadFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Incendio en taller mecánico de Cerro de la Cruz moviliza a bomberos y policías. Gran columna de humo visible en Chihuahua. Sin heridos, solo daños materiales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+