Motociclista Resulta Gravemente Herido Luego de Ser Atropellado en Gómez Palacio

Un motociclista se encuentra en estado delicado en un hospital luego de ser atropellado mientras circulaba por la colonia Carlos Herrera en Gómez Palacio, la mañana de este jueves.

Joshua Agüero, de 24 años, conducía una motocicleta sobre la calle Enrique Unzueta pero llegar al cruce con la calle Rubí, otro vehículo presuntamente le cortó la circulación.

De acuerdo con testigos, el responsable habría sido un camión de pasajeros que después del impacto, se dio a la fuga.

Como consecuencia del accidente, Joshua salió proyectado y terminó debajo de una camioneta estacionada. El joven sufrió lesiones de gravedad, entre ellas una fractura expuesta en la rodilla y diversos golpes en la cabeza.

Paramédicos lo trasladaron de urgencia a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fue intubado debido a la gravedad de sus lesiones. Las autoridades iniciaron las investigaciones para localizar al presunto responsable del accidente.

Muere motociclista que permanecía hospitalizado tras accidente en Mapimí

Un accidente mortal ocurrió cuando Isaac Hernández, de 30 años, murió la noche del 7 de julio luego de permanecer hospitalizado por las lesiones que sufrió al derrapar en su motocicleta sobre la carretera libre Gómez Palacio-Jiménez, a la altura de Ceballos, en el municipio de Mapimí.

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Tras el percance, el motociclista fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio, donde recibió atención médica durante más de una semana; sin embargo, no logró recuperarse. Después de confirmarse su fallecimiento, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense.