Motociclista Resulta Gravemente Herido Luego de Ser Atropellado en Gómez Palacio

Un motociclista resultó gravemente herido luego de ser arrollado por un vehículo en la colonia Carlos Herrera en Gómez Palacio.

Motociclista Resulta Gravemente Herido Luego de Ser Atropellado en Gómez PalacioFoto: N+

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Impactante accidente en Gómez Palacio: motociclista gravemente herido tras ser atropellado. Las autoridades buscan al responsable. Descubre más detalles.

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