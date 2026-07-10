¿Quién Es Aldo Rendón, Cuarto Habitante de La Casa de los Famosos México 2026? Biografía y Edad

Aldo Rendón, el fashion stylist de las famosas, sería el cuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026. Conoce su biografía, edad y polémicas.

quien-es-aldo-rendon-cuarto-habitante-casa-famosos-mexicoFoto: Instagram Aldo Rendón
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