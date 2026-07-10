¿Quién Es Aldo Rendón, Cuarto Habitante de La Casa de los Famosos México 2026? Biografía y Edad

Aldo Rendón, reconocido fashion stylist y creador de contenido, fue confirmado hoy como el cuarto integrante de La Casa de los Famosos México 2026, el reality que ViX transmitirá 24/7 a partir del domingo 26 de julio a las 20:30 horas.

Las pistas que apuntaban a Aldo Rendón

El promocional de la producción, que se ha convertido en costumbre para revelar a cada nuevo habitante, llevó a miles de usuarios en redes sociales a descrifrar que se trataba de él. El material muestra una habitación repleta de indumentaria sofisticada, bolsos de diseñador y accesorios de alta costura.

Dos detalles terminaron por convencer a los seguidores: unos lentes oscuros de montura cuadrada que Rendón ha mostrado antes en sus videos de YouTube y un cuadro con la imagen de un perro con rasgos idénticos a los de Rita, la mascota de la conductora Galilea Montijo, de quien Rendón fue estilista durante años.

A esto se suma que la silueta que aparece en el adelanto viste un saco rosa con estampado de rayos, prenda que coincide con atuendos que el creador de contenido ha usado en sesiones fotográficas previas.

¿Quién es Aldo Rendón y cuántos años tiene?

Aldo Rendón nació el 16 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa, por lo que actualmente tiene 47 años y pertenece al signo zodiacal de Acuario. Acumula más de 25 años de trayectoria como stylist, consultor de imagen, conferencista y diseñador dentro del medio del espectáculo mexicano.

Es considerado uno de los asesores de moda más influyentes del entretenimiento en México. A lo largo de su carrera ha vestido a celebridades como Thalía, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Belinda, Ana de la Reguera y Angélica Rivera, además de colaborar con firmas de lujo como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci. También ha participado en editoriales para Glamour México, GQ y Haunted Mag.

Su salida del equipo de Galilea Montijo, ocurrida la temporada pasada, marcó un giro hacia una carrera más enfocada en la creación de contenido digital, donde ha reforzado su presencia con más de 630 mil seguidores en Instagram. A través de TikTok, Instagram, YouTube y podcasts, Rendón comparte críticas de moda y analiza los atuendos de las celebridades con un estilo directo, irónico y, en ocasiones, polémico.

Sobre su vida personal, Rendón mantiene en el ámbito privado los detalles de su relación sentimental y no existe información pública confirmada sobre una pareja o matrimonio. No tiene hijos, aunque en ocasiones comparte momentos familiares en redes sociales.

Su salud: el queratocono que enfrenta desde joven

Aldo Rendón también ha hablado abiertamente sobre una condición que enfrenta desde temprana edad: el queratocono, una enfermedad ocular que deforma progresivamente la córnea y afecta la visión. El stylist ha compartido en podcasts y redes sociales cómo ha aprendido a vivir con esta condición y los tratamientos a los que ha recurrido a lo largo de los años para cuidar su vista.

Las polémicas que rodean a Aldo Rendón

La controversia ha acompañado buena parte de la carrera pública de Rendón. En 2023 generó una fuerte reacción negativa en redes sociales tras lanzar comentarios sobre el físico del cineasta Guillermo del Toro durante la temporada de premios Oscar, señalados por algunos usuarios como gordofóbicos.

Después, sorprendió al revelar en el pódcast Pinky Promise que años atrás besó a Luis Miguel durante una reunión privada en casa de Kate del Castillo.

Su paso por La Más Draga y Solo Las Más también provocó opiniones divididas debido a varios desacuerdos con concursantes, entre ellas Deseos Fab. Y la polémica más reciente surgió cuando habló de su experiencia trabajando con OV7, al calificar a Mariana Ochoa de "insoportable".

Los habitantes confirmados hasta ahora

De manera oficial, la producción de La Casa de los Famosos México 2026 ha confirmado hasta el momento el ingreso de:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón completael cuarto lugar de la lista.