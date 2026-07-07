¿Quién Será? A Qué Hora y Dónde ver Anuncio del Segundo Habitante de La Casa de los Famosos

Tras la revelación de Ernesto Laguardia, este martes se da a conocer al segundo habitante de La Casa de los Famosos 2026. Entre las opciones se mencionan nombres como Karina Torres.

Anuncio del segundo habitante de La Casa de los Famosos Méxic 2026 para hoy 7 de julio 2026Se anunciará este martes 7 de julio al seguno habitante. Foto: Facebook La Casa de los Famosos México 2026
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