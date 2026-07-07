¿Quién Será? A Qué Hora y Dónde ver Anuncio del Segundo Habitante de La Casa de los Famosos

Ha dado inicio la segunda temporada de La Casa de los Famosos 2026. Y es que, aunque aún no comienza el reality show, ya empezó el juego afuera con la revelación de los nuevos participantes, como el anuncio que se realizará este martes 7 de julio 2026. ¿A qué hora y dónde ver? Aquí, en N+, te damos a conocer quién es el segundo habitante y el horario de transmisión de la revelación.

El lunes, Galilea Montijo fue la encargada de desvelar el nombre del primer participante, luego de que se confirmaran los primeros detalles de la edición 2026 del programa de televisión, como su fecha de estreno, horarios y presentadores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entrevista N+: Ernesto Laguardia, Primer Habitante de La Casa de los Famosos México 2026

¿A qué hora es y dónde ver el anuncio del segundo habitante de La Casa de los Famosos México hoy?

Este martes 7 de julio de 2026 se revela el nombre del segundo habitante de La Casa de los Famosos México 2026, luego de dar la bienvenida al proyecto del primer participante, quien resultó ser Ernesto Laguardia.

El anuncio se realizará, según confirmó la producción del show a través de redes sociales, a las 20:28 horas (tiempo del centro de México).

La revelación la podrás seguir a través de televisión abierta por los canales Las Estrellas, el Cinco y el Nueve, además de en línea po medio de ViX y las redes sociales de La Casa de los Famosos México.

¿Quién es el segundo habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento solo hay pistas de quién sería la segunda participante confirmada de La Casa de los Famosos México. En algunas imágenes dadas a conocer tras el anuncio de Laguardia, se puede observar un vestido y un letrero luminoso que algunos seguidores han relacionado con Karina Torres, pero hasta el momento eso solo ha quedado en rumores.

La creadora de contenido, integrante del clan de Las Perdidas, ha sido uno de los nombres que más se ha pedido en las temporadas anteriores, tras el triunfo de Wendy Guevara en la primera edición.

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos México 2026?

A través de las redes sociales oficiales del reality se confirmó que la cuarta temporada se estrenará el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas, además de contar con transmisión permanente las 24 horas del día mediante ViX.

En dicha fecha ingresarán los participantes confirmados a la casa de La Jefa y permanecerán por varias semanas, si el voto del público lo permite.

Hasta el momento, además de los conductores, se ha confirmado que Elaine Haro cantará el tema principal de esta temporada.

Además de las galas de expulsión, la producción ha diseñado una estructura de conductores y horarios específicos para cada emisión en el tiempo del centro de México: