¿Cuándo Juega Argentina vs Suiza en Cuartos de Final del Mundial 2026 y Dónde? Fecha

El Mundial 2026 regalará a los aficionados al futbol un encuentro inesperado: Argentina vs Suiza. Luego de que ambas selecciones clasificaron a los Cuartos de Final. Y en N+ te decimos cuándo y dónde se jugará este partido y dónde será.

Además, como hoy concluye la fase de Octavos de Final, aquí te compartimos los resultados del Mundial al Momento, un recuento de las selecciones que ya clasificaron, así como aquellas que han quedado fuera del Mundial 2026.

Será hasta el próximo jueves 9 de julio cuando se reanuden los partidos del Mundial 2026, aunque ahora en la fase de Cuartos de Final. Los primeros en atender la cita en el terreno de juego son Francia y Marruecos.

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¿Cuándo se juega Argentina vs Suiza en Cuartos de Final del Mundial 2026?

Tras la inesperada eliminación de Colombia del Mundial 2026 en tanda de penales (4 a 3), Argentina se enfrentará a Suiza en el partido de Cuartos de Final el próximo sábado 11 de julio de 2026.

La cita es a las 19:00 horas en el Estadio de Kansas City en Estados Unidos, donde se disputarán su pase a las Semifinales de la Copa del Mundo.

La Albiceleste de Argentina es la única selección de Latinoamérica que aseguró un lugar en la tabla de cruces del Mundial 2026. México por su parte cayó frente a Inglaterra la tarde del pasado domingo 5 de julio.

Al respecto, los aficionados del Tri se han preguntado si es verdad que se repetirá el México vs Inglaterra, luego de que se posicionó como el partido más visto del siglo.

¿Cuántos países pasan a Cuartos de Final del Mundial 2026?

De las 48 naciones que iniciaron el Mundial 2026 sólo ocho selecciones han llegado a los Cuartos de Final.

De hecho, los tres países anfitriones (Canadá, Estados Unidos y México) fueron eliminados durante los Octavos de Final que terminaron este martes 7 de julio.

Tal como te adelantamos, los Cuartos de Final son la fase en la que se define a los semifinalistas. Iniciará el próximo jueves 9 de julio y acorta el camino hacia el último partido de la Copa del Mundo, por lo que en una nota previa ya te adelantamos cuándo y dónde será.

SARR