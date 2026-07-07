¿Cuándo Juega Argentina vs Suiza en Cuartos de Final del Mundial 2026 y Dónde? Fecha

Tras la inesperada eliminación de Colombia en Octavos de Final, Suiza se coló a la siguiente fase donde enfrentarán a Messi y la escuadra albiceleste, te decimos cuándo y dónde

Suiza vs ArgentinaSuiza eliminó a Colombia en penales durante el partido de Octavos, por lo que será el rival de Argentina en la siguiente fase rumbo a la Final de la Copa del Mundo. . Foto: Reuters.

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