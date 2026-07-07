¿Cuántas Veces Ha Jugado México en el Estadio Wembley de Inglaterra Donde Piden Amistoso?

Uno de los momentos dolorosos que ha vivido la afición mexicana en este Mundial 2026, es sin duda, la eliminación del Tri el pasado 5 de julio ante Inglaterra. Sin embargo, una peculiar petición ha surgido y ha dado un poco de esperanza, un partido amistoso entre México e Inglaterra, aunque en el estadio Wembley.

¿Cuántas veces ha jugado México en el Estadio Wembley de Inglaterra?

El Estadio de Wembley se ubica en Londres en el distrito de Brent, uno de los estadios más grande de Reino Unido.

AP

La Selección Mexicana se ha enfrentado a Inglaterra en el estadio Wembley en cuatro ocasiones:

El 10 de mayo de 1961: Inglaterra ganó 8 goles a cero de México en un partido amistoso.

El 16 de julio de 1966: Inglaterra venció con 2 goles a cero a México en la Fase de grupos, Mundial de 1966

El 29 de marzo de 1997: Inglaterra ganó con 2 goles a cero contra México en un partido amistoso

El 24 de mayo de 2010: Inglaterra tambén venció al Tri con 3 goles a 1 también en un partido amistoso

En total ambas selecciones se han enfrentado 10 veces en la historia, incluyendo el más reciente partido del pasado domingo 5 de julio en el Estadio Sede CDMX durante el pase a cuartos del Mundial de 2026.