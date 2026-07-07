¿Cuántas Veces Ha Jugado México en el Estadio Wembley de Inglaterra Donde Piden Amistoso?

Luego de que la Selección Mexicana quedara eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Inglaterra, una peculiar petición se hizo presente: un amistoso entre el Tri e Inglaterra

México vs Inglaterra 5 de julio en Estadio Sede CDMXReuters

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México cayó ante Inglaterra en el Mundial 2026, pero una petición revive la ilusión: un amistoso en Wembley. ¿Cuántas veces han jugado en el emblemático estadio ubicado en Londres?

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