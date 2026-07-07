¿Quién es Luisa Duque, La Supuesta Novia de James Rodríguez? Edad Carrera y lo que Debes Saber

El Mundial 2026 no solo deja goles y clasificaciones históricas para Colombia: también puso bajo la lupa la vida sentimental de su capitán. Mientras la Selección se mide para los octavos de final ante Suiza, un video en redes sociales desvió la atención hacia la situación sentimental de James Rodríguez. La protagonista es Luisa María Duque, la mujer que desde hace meses suena como su pareja.

El video que puso la pista

Duque, creadora de contenido, sembró la duda definitiva con un breve clip junto a Salomé Rodríguez, la hija del futbolista. En la grabación, ambas aparecen bailando una coreografía de TikTok vestidas con la indumentaria de la Tricolor, durante la estadía del equipo en Kansas City para el partido ante Ghana.

La complicidad entre la adolescente y la modelo llevó a los internautas a describirlas como "dos hermanas", y la buena sintonía frente a cámara desmintió los rumores de una relación familiar tensa. El verdadero indicio llegó después, cuando la propia Duque comenzó a reaccionar con gusto a los comentarios que la llamaban directamente "la mujer del capitán".

No es la primera vez que ambas aparecen juntas durante el torneo: horas antes del duelo de Colombia ante Portugal, Duque compartió otra fotografía junto a Salomé que también se volvió tendencia.

Quién es Luisa Duque

Luisa María Duque es una modelo y creadora de contenido nacida en Pereira, Colombia. Cuenta con una sólida carrera en el modelaje publicitario, ha colaborado con firmas globales y construyó una comunidad masiva gracias a contenido enfocado en moda y cuidado personal, principalmente en TikTok e Instagram, donde supera los 140 mil seguidores.

¿Qué edad tiene?

Duque tiene actualmente entre 23 y 24 años, mientras que James Rodríguez nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, lo que marca una diferencia de alrededor de once años entre ambos. Aunque en un inicio la brecha generó comentarios, hoy parece un tema superado tanto para la pareja como para su entorno.

Cronología de un romance discreto

Ni James ni Luisa han confirmado oficialmente su relación ni han compartido fotos juntos en sus redes personales. Sin embargo, distintos medios coinciden en el mismo hilo de hechos:

Las especulaciones tomaron fuerza a inicios de 2025, cuando el futbolista jugaba en México con el Club León y comenzaron a circular indicios de likes mutuos en Instagram desde antes de la Copa América 2024.

La relación pareció confirmarse tras un beso captado en público al salir de un entrenamiento en territorio mexicano.

En noviembre de 2025, otro beso entre ambos tras un amistoso de Colombia ante Nueva Zelanda en Miami terminó de disparar los rumores.

Desde entonces, Duque ha sido vista de forma constante en los palcos de los partidos de la Tricolor durante el Mundial 2026.

El vínculo con la familia de James

Más allá de Salomé, Duque también habría logrado un acercamiento con otros integrantes cercanos al futbolista, incluida su madre, María del Pilar Rubio, con quien mantiene interacciones frecuentes en redes sociales. Salomé, hija mayor de James con la exdeportista y empresaria Daniela Ospina, cumplió 13 años el pasado 29 de mayo y ha crecido bajo los reflectores por la exposición mediática de su entorno familiar, que incluye a su tío, el arquero David Ospina.