¿Quién es Luisa Duque, La Supuesta Novia de James Rodríguez? Edad Carrera y lo que Debes Saber

Te contamos quién es Luisa Duque, la modelo pereirana de 23 años que suena como novia de James Rodríguez: su edad, carrera y su relación con Salomé, hija del futbolista.

quien-es-luisa-duque-novia-james-rodriguezFoto: Instagram Luisa Duque

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Luisa Duque y Salomé Rodríguez brillan en TikTok, ¿es esta la confirmación del romance con James? La modelo pereirana de 23 años se roba las miradas en el Mundial 2026.

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