Crisis en Colombia: De la Espriella Amenaza con “Castigar” a Petro y lo Acusa de Golpista

Colombia se enfrasca en una crisis política a un mes del cambio de gobierno: mientras que Petro no reconoce la victoria de De la Espriella, el presidente electo lo acusa de buscar un golpe de estado

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Foto: ReutersEl presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Foto: Reuters

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De la Espriella acusa a Petro de planear un golpe de estado y llama a las Fuerzas Armadas a resistir. La tensión crece a un mes del cambio de gobierno en Colombia.

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