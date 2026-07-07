Crisis en Colombia: De la Espriella Amenaza con “Castigar” a Petro y lo Acusa de Golpista

Colombia se encuentra en una crisis política que ha empantanado la transición de gobierno. Mientras que Gustavo Petro se rehúsa a conocer la victoria en las urnas de Abelardo de la Espriella, el derechista amenaza con “castigar” al actual presidente y le acusa de buscar un golpe de Estado.

Gustavo Petro afirma que el izquierdista Iván Cepeda ganó el voto popular en las recientes elecciones.

Abelardo de la Espriella calificó al presidente como un “enemigo de la patria” y dijo: “Vino a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto”.

Petro afirma que hubo fraude en elecciones de Colombia

El próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella asumirá el cargo como presidente de Colombia. Sin embargo, a un mes de la ceremonia, la transición de gobierno ha quedado manchada con el intercambio de acusaciones entre el presidente electo y el mandatario saliente.

A través de X, Gustavo Petro sostiene que el genuino ganador de las elecciones presidenciales fue Iván Cepeda. Aunque no ofreció pruebas, el presidente acusó que el triunfo de Abelardo de la Espriella fue un fraude orquestado fuera del país:

“Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”.

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El presidente de Colombia también aseguró que Petro afirmó que no retendrá el poder y que “solo se ajustará a la ley en la entrega del gobierno”, aunque sostuvo que el verdadero proceso de transición “es con el pueblo”.

El político de 66 años convocó a sus seguidores a participar en una movilización el próximo 20 de julio. En aquella fecha, Día de la Independencia y de la instalación del nuevo Congreso, Petro pronunciará su último discurso ante el poder legislativo.

“El 20 de julio, día de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica”.

Presidente electo acusa a Petro de buscar un golpe de Estado

Por su parte, Abelardo de la Espriella dijo que no se reunirá con Petro antes del 7 de agosto. El derechista declaró que el presidente es un “enemigo de la patria”. Además, amenazó con “castigar” al izquierdista por sus presuntos “delitos”:

“Vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto. Ya cumplí las dos primeras partes de esa sentencia. Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror”.

Abelardo de la Espriella también ha acusado que Iván Cepeda y Petro “iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado”. Por ello, el presidente electo pidió a las Fuerzas Armadas que desobedezcan cualquier presunta instrucción golpista del actual gobierno:

“Le pido como presidente electo a las fuerzas armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”.

Sobre las acusaciones de fraude, el candidato de extrema derecha aseguró que son una “excusa para incendiar el país”. Varios actores políticos de la derecha temen que la crisis política derive en protestas como las que estallaron contra el derechista Iván Duque y que dejaron decenas de muertos entre 2019 y 2021.

Con información de AFP y EFE