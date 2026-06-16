¿Fue Falso el Video de Supuesto Abuso de un Niño en Colombia? Petro Aclara Qué Pasó

Autoridades de Colombia liberaron a un ciudadano estadounidense que había sido detenido por el supuesto abuso de un niño, su hijo adoptivo, en un departamento en Bogotá.

Mediante redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aclaró la situación, señalando que “las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño”, pues no se trataba de un abuso sexual.

El mandatario colombiano explicó que el ciudadano estadounidense sacó al niño al balcón “por un atoramiento por comer mal la comida”, lo que fue malentendido con “imágenes que no concuerdan con la realidad”.

Petro pide respeto a derechos de estadounidense

El presidente Gustavo Petro aseguró que “precisamente es lo que vive toda la sociedad colombiana bombardeada por empresas con inteligencia artificial y con dineros extranjeros de genocidas y narcotraficantes que les hacen ver como guerrilleros a los que nunca tomaron un arma en las manos y son simplemente un filósofo tratando de comprender la verdad que se escondía porque a su padre siendo senador de la república y compañero mío en mi trabajo parlamentario, lo asesinó unos militares para vengarse de un atentado de las farc contra un general en el Meta”.

Dijo que de confirmarse que el ciudadano estadounidense es inocente, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al hombre que al parecer, “solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF a través de una tercerización privada para las adopciones!.

Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia



Lo saco al balcón por un atoramiento… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2026

También informó que ha pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBF porque el estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia.