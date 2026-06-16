¿Fue Falso el Video de Supuesto Abuso de un Niño en Colombia? Petro Aclara Qué Pasó

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aclaró qué fue lo que pasó en el video del supuesto abuso de un niño en Bogotá

Gustavo Petro, presidente de ColombiaGustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Reuters | Archivo

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¿Fue falso el video de abuso en Colombia? Petro aclara que no hubo abuso sexual, sino un malentendido. Descubre qué realmente ocurrió en Bogotá.

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