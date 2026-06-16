CAMe: ¿Activa Doble Hoy No Circula 17 de junio? Lista de Placas Castigadas en CDMX y Edomex

Antes de que saques tu carro a las calles, consulta si hay contingencia y quiénes no circulan hoy 17 de junio en CDMX y Edomex

Checa Si CAMe Activa Doble Hoy No Circula 17 de junio 2026CAMe y Sedema están en alerta por la temporada de ozono. Foto: Cuartoscuro

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