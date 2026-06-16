CAMe: ¿Activa Doble Hoy No Circula 17 de junio? Lista de Placas Castigadas en CDMX y Edomex

Las lluvias han ayudado a que mejore la calidad del aire, sin embargo al estar en temporada de ozono aumentan las posibilidades de que se active la contingencia ambiental en CDMX y Edomex. Por ello, acá en N+ te decimos si se aplicará el Doble Hoy No Circula 17 de junio de 2026 y la lista de placas castigadas por la restricción.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se mantienen en alerta en caso de que se tenga que poner en marcha la Fase 1 de contingencia ambiental, la cual cuenta con una serie de medidas extraordinarias para proteger la salud de la población.

Una de ellas, es el Doble No Circula, que afecta a más automovilistas de lo habitual, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante saber qué hologramas, terminación de placas y engomado no pueden salir a las calles.

¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula 17 de junio?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable pese a la presencia de ozono, de ahí que el riesgo sea moderado. Por ello, no se activó la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula 17 de junio de 2026.

De cualquier forma, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, por lo que se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en caso de que aumenten los contaminantes y se tenga que tomar medidas para reducir la emisión de ozono.

CAMe Hoy No Circula 17 de junio: Lista de placas

Debido a que todo indica que no se activará la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula opera con normalidad este miércoles en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades, por lo que esta lista de placas no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, terminación de placas 3 y 4, engomado ROJO.

Carros con permisos o con placas foráneas en un horario de 5 am a 11 am.

El Hoy No Circula comienza desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 10 de la noche, por lo que todos los autos tienen permitido transitar de las 10:01 pm a las 4:59 am, horario en el que no aplica el programa.

¿Quiénes sí circulan hoy 17 de junio?

Mientras que la calidad del aire no empeore, solo los carros enlistados arriba cuentan con restricción, por lo que los siguientes autos sí pueden transitar en las calles de CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, con engomado amarillo, rosa, verde y azul, terminación de placas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Holograma 2, con engomado amarillo, rosa, verde y azul, terminación de placas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Hologramas doble cero y cero.

Vehículos eléctricos.

Autos híbridos.

Motocicletas.

Transporte público y de emergencia.

Vehículos de personas con discapacidad.

Carros con permisos en un horario de 11:01 am a 4:59 am.

Vehículos de servicios urbanos.

Autos con pase turístico.

Vehículos de transporte escolar y de personal

Vehículos destinados a cortejos fúnebres.

PPP