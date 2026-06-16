Colombia vs Uzbekistán: ¿Cuándo y A Qué Hora es el Segundo Partido en CDMX del Mundial 2026?

Checa el día y horario del Colombia vs Uzbekistán, para que puedas ver el segundo partido del Mundial en CDMX y no sufras las afectaciones viales

Conoce Cuándo y A Qué Hora es Colombia vs Uzbekistán en el Mundial 2026Colombia y Uzbekistán forman parte del Grupo K del Mundial 2026. AP

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