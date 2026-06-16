Colombia vs Uzbekistán: ¿Cuándo y A Qué Hora es el Segundo Partido en CDMX del Mundial 2026?

Está por jugarse el segundo partido del Mundial 2026 en la Ciudad de México, y para que no te lo pierdas o sufras las afectaciones viales, acá te decimos cuándo y a qué hora es el Uzbekistán vs Colombia en el Estadio Sede CDMX, antes conocido como Azteca.

Luego de que se realizara el juego de la inauguración mundialista en la capital del país, en el que la Selección Mexicana derrotó a Sudáfrica, en una nota previa te dijimos cuándo se jugarán los otros partidos del Mundial en la CDMX, además de dónde ver el México vs Corea del Sur en vivo.

¿Cuándo y a qué hora es el Uzbekistán vs Colombia?

El partido de Colombia vs Uzbekistán, correspondiente a la primera jornada del Grupo K, se jugará este miércoles 17 de junio de 2026 a las 20:00 horas, es decir a las 8 de la noche del centro de México, en el Estadio CDMX, antes conocido como Estadio Azteca.

Este será el segundo partido del Mundial 2026 que se juegue en la capital del país de los cinco juegos que se tienen programados en esta sede. Estas son las fechas y horarios del resto de encuentros que se disputarán en la Ciudad de México:

Miércoles 24 de junio a las 7 pm: Chequia vs. México del Grupo A.

Martes 30 de junio a las 7 pm: Partido de Dieciseisavos de Final.

Domingo 5 de julio a la 1 pm: Partido de Octavos de Final.

¿Dónde ver el Colombia vs Uzbekistán en CDMX?

El partido del Grupo K del Mundial 2026 lo podrás ver online en vivo desde cualquier lugar y dispositivo móvil, como celular, tablet o laptop, con el Pase Mundial de ViX, suscripción que transmite por internet todos los partidos del torneo de selecciones.

Si ya cuentas con esta suscripción, aquí te dejamos el link directo de la transmisión online del Uzbekistán vs Colombia para que no pierdas tiempo buscándolo y disfrutes de toda la cobertura de Televisa: vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608262

También puedes disfrutar del partido del Mundial 2026 en CDMX en vivo en los Fan Fest del Zócalo, en el Parque Fundidora de Monterrey y en la Plaza Liberación de Guadalajara, o en los diferentes festivales futboleros que se han habilitado en diferentes lugares de la capital.

¿A qué hora inician los cierres por partido en CDMX?

Para que no sufras las afectaciones viales que habrá por el segundo partido del Mundial en CDMX, te recordamos que se pondrá en marcha el operativo conocido como Última Milla en el Estadio Sede Ciudad de México, por el cual las siguientes avenidas estarán cerradas:

Av. Santa Úrsula.

Circuito Azteca.

Lateral del Anillo Periférico.

Av. del Imán.

Gran Sur.

Calzada de Tlalpan.

Acoxpa.

Av. Las Torres.

Debido a que solo se permitirá el paso al tránsito local que cuente con su respectivo código QR de identificación, se recomienda evitar la vialidades cerradas con las siguientes alternativas:

Norte

Av. División del Norte.

Miguel A. de Quevedo.

Circuito Interior.

Sur

Anillo Periférico.

San Fernando.

Av. Insurgentes.

Oriente

División del Norte.

Av Miramontes.

Eje 3 Cafetales.

Canal Nacional.

El cierre parcial de las avenidas cercanas al Estadio Sede CDMX comenzará 10 horas antes del partido, es decir desde las 10 de la mañana, y el cierre total iniciará 6 horas antes, es decir a las 2 de la tarde, por lo que se recomienda evitar la zona.

PPP