¿Cuándo Son los Partidos del Mundial 2026 en CDMX? Lista de Juegos en la Ciudad de México

El Mundial 2026 ya está aquí y de los 104 juegos que se disputarán en total, cinco están programados para llevarse a cabo en la sede de la Ciudad de México y, para que los anotes en tu agenda, acá te decimos cuándo son los partidos en CDMX con la lista de fechas en las que se realizarán estos encuentros.

La espera de cuatro años terminó y por primera vez el torneo de selecciones se disputará en tres países de manera conjunta, México, Estados Unidos y Canadá, y el territorio mexicano será sede de 13 juegos en total en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Por su parte, la Selección Mexicana será la encargada de inaugurar el torneo de futbol más esperado y en notas previas ya te contamos cuándo son los partidos del Tri en la Copa y si pasará gratis en TV y online el juego inaugural contra Sudáfrica.

Fechas de los partidos de la Fase de Grupos del Mundial en CDMX

La Ciudad de México será la sede mundialista mexicana que más partidos albergará, con un total de cinco juegos, de los cuales tres serán de la Fase de Grupos, incluyendo el de la inauguración. Estos días se jugarán los partidos del Mundial en CDMX:

Jueves 11 de junio a la 1 pm: México vs. Sudáfrica del Grupo A.

Miércoles 17 de junio a las 8 pm: Uzbekistán vs. Colombia del Grupo K.

Miércoles 24 de junio a las 7 pm: Chequia vs. México del Grupo A.

¿Cuándo son los últimos partidos del Mundial en CDMX?

Además de los tres juegos de la Fase de Grupos, la Ciudad de México recibirá dos partidos de las rondas de eliminación directa del Mundial 2026, uno de Dieciseisavos y otro de Octavos de Final. Estas son las fechas de los juegos:

Martes 30 de junio a las 7 pm: Partido de Dieciseisavos de Final.

Domingo 5 de julio a la 1 pm: Partido de Octavos de Final.

¿Qué partidos se jugarán en México en el Mundial 2026? Lista

En total, México recibirá 13 partidos del Mundial 2026, de los cuales cinco serán en la CDMX, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey. Esta es la lista de todos los juegos con las fechas, horarios y sedes de cada uno:

11 de junio a la 1 pm: México vs Sudáfrica en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. 11 de junio a las 8 pm: Corea del Sur vs Chequia en Guadalajara. 14 de junio a las 8 pm: Suecia vs Túnez en Monterrey. 17 de junio a las 8 pm: Uzbekistán vs Colombia en CDMX. 18 de junio a las 7 pm: México vs Corea del Sur en Guadalajara. 20 de junio a las 10 pm: Túnez vs Japón en Monterrey. 23 de junio a las 8 pm: Colombia vs República Democrática del Congo en Guadalajara. 24 de junio a las 7 pm: Chequia vs México en CDMX. 24 de junio a las 7 pm: Sudáfrica vs Corea del Sur en Monterrey. 26 de junio a las 6 pm: Uruguay vs España en Guadalajara. 29 de junio a las 7 pm: Partido de Dieciseisavos 1.º Grupo F vs 2.º Grupo C en Monterrey. 30 de junio a las 7 pm: Partido de Dieciseisavos 1.º Grupo A vs Mejor tercero clasificado en CDMX. 5 julio 2026 a las 6 pm: Partido de Octavos de final Ganador Partido 79 vs Ganador Partido 80 en CDMX.

PPP