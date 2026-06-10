¿Cuándo Son los Partidos del Mundial 2026 en CDMX? Lista de Juegos en la Ciudad de México

Conoce cuántos partidos del Mundial se jugarán en CDMX con las fechas y horarios de los encuentros en el Estadio Banorte

Checa Cuándo Son los Partidos del Mundial 2026 en CDMX y Quiénes JueganEn el Mundial 2026 se jugarán 104 juegos en total. Foto: AP

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