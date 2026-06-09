Última Milla Estadio Banorte: ¿A Qué Hora Hay Cierres por Inauguración del Mundial 2026 en CDMX?

Conoce los horarios de los cierres viales en CDMX este jueves 11 de junio y las avenidas cerradas por la inauguración del Mundial 2026

Checa a qué hora inicia el operativo de última milla por la inauguración del Mundial 2026La inauguración del Mundial 2026 se realizará en el Estadio Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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Última Milla Estadio Banorte: ¿A Qué Hora Inician Cierres de Calles por Inauguración del Mundial 2026 en CDMX?