Última Milla Estadio Banorte: ¿A Qué Hora Hay Cierres por Inauguración del Mundial 2026 en CDMX?

La inauguración del Mundial 2026 se realizará este jueves 11 de junio en la Ciudad de México y para garantizar la seguridad de los asistentes se realizarán cierres viales en CDMX, y acá te decimos qué avenidas estarán cerradas y a qué hora inicia la llamada 'Última Milla' en el Estadio Banorte.

A solo unos días de que inicie el torneo de futbol, que se celebrará de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno capitalino presentó el plan de seguridad para el Estadio Ciudad de México, FIFA Fan Festival Zócalo y festivales que se realizarán durante la Copa con el cual se desplegará un operativo con 56,320 elementos de la SSC.

Además, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la suspensión de clases el 11 de junio y el 'home office' obligatorio para algunos trabajadores de la CDMX.

¿Quiénes pueden acceder a la Última Milla del Estadio CDMX?

El polígono conocido como 'Última Milla' en el Estadio Ciudad de México tiene el objetivo de ordenar la operación de los elementos de la SSC, minimizar interferencias entre modos de transporte y garantizar la seguridad en las inmediaciones del recinto. A este perímetro, solo podrán acceder:

Personas con boleto para el México vs Sudáfrica o que acrediten la residencia.

Vehículos con acreditación para ingreso al Estadio o de residentes de la zona que acrediten la residencia.

Ante una emergencia, bomberos, ambulancias y patrullas.

En el caso de los residentes de la zona, deberán presentar el código QR único para la identificación y acceso autorizado de cada vehículo, el cual es expedido por la Alcaldía Coyoacán y en una nota previa te decimos cómo hacer el registro.

Vialidades Cerradas por Inauguración del Mundial 2026

El polígono de la Última Milla en el Estadio Banorte Ciudad de México que se implementará por la inauguración del Mundial abarca los cierres viales de las siguientes avenidas y todas las calles dentro de este perímetro:

Av. Santa Úrsula.

Circuito Azteca.

Lateral del Anillo Periférico.

Av. del Imán.

Gran Sur.

Calzada de Tlalpan.

Acoxpa.

Av. Las Torres.

Para evitar estas vialidades cerradas se recomiendan las siguientes alternativas:

Norte

Av. División del Norte.

Miguel A. de Quevedo.

Circuito Interior.

Sur

Anillo Periférico.

San Fernando.

Av. Insurgentes.

Oriente

División del Norte.

Av Miramontes.

Eje 3 Cafetales.

Canal Nacional.

Poniente

Av. Aztecas.

Av. Universidad.

Av. Insurgentes.

Av. Revolución.

Además de estas vialidades cerradas se implementarán otros dos cinturones de seguridad, en los que no se aplicarán cierres pero sí habrá vigilancia policiaca, abarcan las siguientes avenidas:

2do cinturón de seguridad

Eje Central Avenida Aztecas.

México 1968.

Lateral del Anillo Periférico.

División del Norte.

3er cinturón de seguridad

Insurgentes Sur.

Miguel Ángel de Quevedo.

Canal de Miramontes.

¿A qué hora inician los cierres de la Última Milla?

El cierre parcial de las avenidas cercanas al Estadio Banorte CDMX para el partido inaugural comenzará a las 23:00 horas del miércoles 10 de junio 2026, mientras que el cierre total iniciará a las 5 de la mañana del jueves 11 de junio.

Cabe señalar que estos horarios solo aplicarán para la celebración de la inauguración del Mundial, que está programada para las 11:30 am, ya que en el resto de partidos en la CDMX, el bloqueo parcial comenzará 10 horas antes de los juegos y el cierre total 6 horas antes.

PPP