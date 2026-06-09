Publican en el DOF Suspensión de Clases el 11 de Junio 2026: ¿Para Quiénes Aplica el Decreto?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la suspensión de clases el próximo jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026, y acá te decimos para quiénes aplica esta medida.

El torneo de selecciones está a punto de comenzar y debido a que la ceremonia de inicio se realizará en México, el gobierno ha implementado diferentes medidas. Por ello en notas previas te decimos si el 11 de junio es feriado y si te deben pagar triple en caso de trabajar este día.

Otra de las disposiciones que se aplicarán el próximo jueves para la inauguración del Mundial 2026 será la de suspender las clases en todos los niveles educativos, lo cual quedó confirmado este día con la publicación del decreto en el DOF.

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¿Quiénes no tendrán clases el 11 de junio 2026?

De acuerdo con el decreto en el DOF, el jueves 11 de junio no habrá clases en escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos y preparatorias, así como universidades, dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México.

"Se suspenden las clases el 11 de junio de 2026 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública con sede en la Ciudad de México, públicas y privadas", se lee en el decreto del DOF.

Esto con la finalidad de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial durante la realización de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, la cual se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, donde se jugará el primer partido del torneo entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

¿Qué otras escuelas suspenderán clases el 11 de junio?

Además de todas las escuelas de la SEP, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó mediante un comunicado que se suspenderán las actividades el 11 de junio por la inauguración del Mundial, en las preparatorias y facultades.

Esta medida se tomó debido a las severas afectaciones que se provocarán a la movilidad de las personas en horarios laborales por los diversos cierres anunciados para ese día. Además de que los ciclos escolares, semestral y anual, han concluido y que en las entidades académicas tienen una disminución significativa en la afluencia de estudiantes.

PPP