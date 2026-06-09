Publican en el DOF Suspensión de Clases el 11 de Junio 2026: ¿Para Quiénes Aplica el Decreto?

Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para suspender clases el jueves 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026

Se Publicó el Decreto en el DOF de Suspensión de Clases el 11 de Junio 2026El gobierno ha implementado diferentes medidas para garantizar la celebración del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro
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