¿El 11 de Junio 2026 Es Feriado Oficial? Esto Pasó con Asueto en Inauguración del Mundial

Descubre si el día de la inauguración del Mundial 2026 será un festivo oficial en México, de acuerdo con la propuesta para que los trabajadores tuvieran asueto

Checa Si Es Feriado Oficial el 11 de Junio 2026 por Inauguración del MundialEl jueves 11 de junio se realizará la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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