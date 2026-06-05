¿El 11 de Junio 2026 Es Feriado Oficial? Esto Pasó con Asueto en Inauguración del Mundial

El día de la inauguración del Mundial 2026 se vivirá una fiesta en todo el país, pues se trata de la tercera vez en la historia que México reciba un torneo de este tipo, de ahí que muchas personas se preguntan si el 11 de junio es un feriado oficial, y acá te decimos qué pasó con la propuesta del festivo y de asueto para los trabajadores.

Faltan muy poco para que inicie la Copa del Mundo de la FIFA, que se realizará de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, y para que lo disfrutes al máximo, en una nota previa te traemos la cuenta regresiva para que sepas cuántos días, horas y minutos faltan para el inicio del certamen, además de que la CDMX anunció un desfile mundialista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Habrá Clases el 11 de Junio en CDMX? Esto Anunciaron las Autoridades

¿Es feriado oficial el 11 de junio de 2026?

Pese a que en meses anteriores el gobierno mexicano había anunciado la propuesta de que el día de la inauguración del Mundial 2026 se convirtiera en un festivo oficial, para que todos los trabajadores tuvieran una fecha de descanso, finalmente esto no se hará realidad.

En la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que no se pudo otorgar como feriado el 11 de junio de 2026, debido a que para establecerlo se tenía que modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Aunque la mandataria dejó abierta la posibilidad para que las empresas del sector privado decidan si otorgarán el 11 de junio como día festivo a las trabajadores o si permiten que las personas laboren a distancia con el home office.

¿Quiénes sí tendrán asueto el 11 de junio 2026?

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en la Ciudad de México la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dará el día libre a algunos funcionarios y servidores públicos del gobierno capitalino en la inauguración del Mundial 2026.

"El gobierno de la CDMX entró en contacto con STPS para dar facilidades a trabajadores del gobierno, que es más fácil, en el caso de la iniciativa privada tiene que ser a partir de las empresas, porque si se declara un día no laborable entra a la LFT y tienen que darse horas extra, es una condición distinta", dijo.

De igual manera, los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato de la Ciudad de México tendrán asueto el 11 de junio 2026, debido a que se llegó a un acuerdo para suspender las clases por la inauguración del Mundial.

En el caso de otras sedes mundialistas como Jalisco, la secretaría de educación estatal determinó que el próximo jueves las clases se realicen a distancia, mientras que en el estado de Nuevo León no se han anunciado modificaciones hasta el momento.

PPP