Con Trajineras y Globos Gigantes: Así Será el Gran Desfile Mundialista en CDMX

El Gran Desfile Mundialista en CDMX, tendrá más de mil 600 participantes para celebrar el Mundial 2026. Este es el horario y la ruta de las caravanas monumentales; toma nota

Gran Desfile Mundialista en CDMX 2026Foto: Especial

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Celebra el Mundial 2026 en CDMX con un desfile monumental. Trajineras, alebrijes y leyendas del fútbol se tomarán las calles. Consulta el horario y la ruta para no perderte nada.

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Gran Desfile Mundialista en CDMX: Ruta y Horario para Ver Caravana con Globos y Trajineras Gigantes en 2026