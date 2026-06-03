Con Trajineras y Globos Gigantes: Así Será el Gran Desfile Mundialista en CDMX

El Gran Desfile Mundialista en CDMX es un hecho. La celebración por el Mundial 2026 está muy cerca, por ello, las autoridades capitalinas dieron a conocer el horario, ruta y detalles de la caravana monumental.

De acuerdo con el Gobierno de CDMX, se trata de un evento que busca ser diferente y en el que se mezcle el deporte, la cultura y la recreación.

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Por está razón, han preparado una serie de actividades culturales, entre las que destaca el Gran Desfile Mundialista. En este evento se buscará resaltar la identidad y tradiciones de la Ciudad de México. No obstante, también se hará un recorrido por toda la cultura de cada estado de nuestro país.

¿Cómo será el Gran Desfile Mundialista en CDMX?

Toma nota, ya que las autoridades aseguraron que el Gran Desfile Mundialista tendrá muchas sorpresas para todos los asistentes.

Se llevará a cabo el sábado 13 de junio a partir de las 13:00 horas.

Durante toda la caravana se presentarán globos gigantes, como una enorme pelota de futbol, "Juanito", el personaje popular del Mundial de 1970 y a la lista se suma "Pique" la mascota del Mundial de 1986.

También verás una pelota gigante con las banderas de todos los países participantes y después Quetzalcoátl y un ajolote harán una aparición especial en el aire.

Además de los globos, en el Desfile Mundialista habrá 10 carros alegóricos (5 grandes y 5 medianos), entre los que destacan:

Juego de Pelota con música en vivo

Ofrenda de muertos dedicada a leyendas del futbol

Trajinera

Mundial Femenil México 71

Leyendas de los mundiales México 70, México 71 y México 86

Sonido "La Changa" con clubes de baile

Pero eso no es todo lo que verás en el Gran Desfile Mundialista de CDMX, debido a que habrá contingentes de danzantes prehispánicos, catrinas, pueblos originarios de la ciudad, así como una batucada de luchadores y colibríes y mariposas monarca.

Ten lista tu cámara porque habrá alebrijes gigantes de cacomixtle, ajolote y colibrí. La música tradicional mexicana no puede faltar, ya que hará una aparición especial una gran banda.

Se prevé también la participación de una comparsa de bicicletas con banderas de los países participantes y de 96 futbolistas.

¿Cuál es la ruta del Gran Desfile Mundialista en CDMX?

El evento especial por el Mundial 2026 en CDMX, comenzará en la Glorieta de la Diana Cazadora y finalizará en el Monumento a la Revolución.

Por lo tanto, la ruta del Gran Desfile Mundialista queda de la siguiente manera:

Glorieta Diana Cazadora

Ángel de la Independencia

Glorieta del Ahuehuete

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Paseo de la Reforma

Avenida de la República

Monumento a la Revolución

Debido a que se trata de vialidades clave para la movilidad en la Ciudad de México, debes considerar los cierres anticipados. Si tienes que circular por la zona, las alternativas viales durante el Desfile Mundialista en CDMX serán:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Sercando Teresa de Mier

EPP