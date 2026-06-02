Productores de Maíz Amagan con Movilizaciones en Varios Estados de México, ¿Cuándo Inician?

Los productores de maíz de Sinaloa amagan con boicotear el Mundial 2026 en CDMX, debido a que las autoridades no han atendido sus demandas relacionadas con la dignificación del trabajo en el campo. ¿Cómo serán las movilizaciones?

De acuerdo con los primeros reportes, la organización Campesinos Unidos por Sinaloa confirmó que se reactivan las protestas y manifestaciones para que no sean olvidadas sus exigencias en el marco de la fiesta futbolera, así lo señaló su líder Martín Lim Cisneros.

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“Sinaloa es punta de lanza en la manifestación y ya después todos los estados de la República para ir a manifestarnos en la sede del Mundial”, afirmó el líder de trabajadores agrícolas.

Según los productores de maíz, se aplicarán diversas estrategias como medida de presión para que las autoridades pongan en marcha la atención de sus demandas; entre ellas destacan las siguientes:

Mejores condiciones para la comercialización del maíz

Pago de apoyos pendientes

Visibilizar la situación del campo sinaloense en medio de la violencia que se vive en la entidad

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Selección Mexicana Presenta su Foto Oficial para el Mundial 2026

¿Cómo planean boicotear el Mundial 2026?

El líder de campesinos de Sinaloa aseguró que las movilizaciones son de manera indefinida, es decir, que no hay una fecha exacta para que concluyan. Las primeras protestas comenzaron este martes en la caseta de Cuatro Caminos en Guasave.

En este punto, los productores agrícolas se encuentran en la zona y permiten el libre paso a los automovilistas. No se moverán de este punto.

Ahora bien, este miércoles 3 de junio otro grupo de manifestantes se desplazará a la caseta de El Pizal, en Navolato, donde realizarán las mismas acciones como medida de presión.

Sin embargo, estas no serán las únicas protestas, ya que planean viajar a la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026.

"Estaríamos por allá (CDMX) el día 11 (de junio), en razón de la organización, porque vamos a estar al parecer (miércoles, jueves, viernes y sábado) con miras a boicotear el Mundial, pero eso ya será (definido) el día 10 (de junio)”, afirmó.

EPP