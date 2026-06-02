Productores de Maíz Amagan con Movilizaciones en Varios Estados de México, ¿Cuándo Inician?

Los productores agrícolas aseguran que sus movilizaciones serán indefinidas; estos son los detalles

Productores de Maíz Boicot Mundial 2026Foto: Cuartoscuro

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Productores de maíz de Sinaloa amenazan con boicotear el Mundial 2026 en CDMX. Exigen mejores condiciones para el campo. ¿Qué medidas tomarán para ser escuchados?

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