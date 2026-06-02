Mueren Tres Maestros del COBACH tras Incendiarse su Vehículo en Chiapas

Un fuerte accidente cobró la vida de tres maestros del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), quienes murieron calcinados en el municipio de Cintalapa; así ocurrió la tragedia.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance sucedió en el crucero La Nigua, entre Francisco y Triunfo de Madero. Según la información preliminar, el auto en el que viajaban los maestros perdió el control y se salió del camino.

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Sin embargo, luego de volcar y terminar en un barranco, la unidad quedó envuelta en llamas. Las autoridades de Protección Civil de Cintalapa informaron que recibieron un reporte del C5 sobre el accidente, así que de inmediato se dirigieron a la zona.

“Al arribar, las autoridades implementaron maniobras de sofocación en un vehículo Nissan X-Trail que se encontraba consumido por el fuego”, indicó.

Asimismo, confirmaron que, al sofocar las llamas, encontraron tres cuerpos calcinados en calidad de desconocidos.

“Se realizaron trabajos con herramientas manuales para su extracción, los cuales quedaron a resguardo del personal pericial para los trámites legales”, informaron.

Durante las labores participaron elementos de Protección Civil Municipal, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Guardia Estatal Vial Preventiva y la Guardia Estatal Preventiva.

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¿Quiénes eran los maestros que murieron calcinados en Chiapas?

Luego de darse a conocer el accidente que ocurrió en Cintalapa, Chiapas, se pudo confirmar quiénes son las víctimas mortales. Además, se notificó que dos compañeros más de los fallecidos fueron hallados con vida en las inmediaciones.

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) confirmó el fallecimiento de tres docentes del CEMSaD 166 Adolfo López Mateos. Los maestros que perdieron la vida son:

Cecilia López Morales

Ena Ríos Ovando

Aurelio Márquez Martínez

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades, compañeros de trabajo y seres queridos, a quienes reiteramos nuestra solidaridad y acompañamiento”.

El COBACH informó que el responsable del centro educativo, José Juan Mendoza Retes, fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez, donde recibe atención médica. En tanto, el profesor Rafael Silias Ramos recibió los primeros auxilios en la región y no amerita hospitalización.

“La institución da seguimiento puntual a su estado de salud y mantiene comunicación permanente con sus familias”, aseguraron autoridades.

EPP