Mueren Tres Maestros del COBACH tras Incendiarse su Vehículo en Chiapas

Los maestros del COBACH murieron calcinados tras el fuerte accidente en Cintalapa, Chiapas; esto ocurrió con los docentes

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Tragedia en Chiapas: tres maestros del COBACH mueren calcinados en un accidente en Cintalapa. Descubre más sobre este lamentable suceso y las víctimas involucradas.

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